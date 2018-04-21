苹果对13寸入门版Macbook Pro电池免费更换

新浪数码讯 4月21日上午消息，今日苹果针对13寸入门版（无TouchBar触控栏）Macbook Pro推出免费更换电池服务。

无TouchBar触控栏版13寸Macbook Pro

这次更换范围是在2016年10月-2017年10月期间生产的13寸入门版Macbook Pro。苹果称，因上述日期生产的13寸入门版Macbook Pro中有一小部分某个组件存在问题，可能会导致内置电池膨胀扩张，因此将会免费更换符合条件的电脑电池。不过苹果也明确表示，这不是一个安全问题。

此次活动不包括带TouchBar的13寸MacBook Pro以及老款13英寸MacBook Pro产品。

Macbook 查询序列号方法

怎样查询自己的Mac是否在这次免费更换电池行列呢？只要在Mac上，从苹果菜单中选取“关于本机”，复制最后一项序列号。输入到苹果官方网站中“技术支持”，即可查看。

13寸入门版Macbook Pro是2016年秋季发布会上推出的产品。新的Macbook Pro不仅机身更轻薄，还加了可触控的TouchBar功能。除了TouchBar版Macbook Pro之外，还推出一款入门版的13寸Macbook Pro。除了性能之外，它们最大的区别就是取消了TouchBar触控栏。（瑞豪）