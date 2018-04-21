新一代iPhone SE曝光：4寸屏/去耳机接口

从种种迹象来看，苹果的确在准备新的iPhone SE，极有可能会在5月份推出，可能就是简单的一个线上新闻稿发布搞定。

据外媒给出的最新消息称，iPhone SE二代的配件保护套都已经在生产，而这些厂商拿到的所谓核心数据显示，手机跟现在的版本外形和体积上没有什么不同，依然是4英寸屏，同时保留前置Home键，支持Touch ID，不过最大的遗憾是，取消了3.5mm耳机接口。

值得一提的是，iPhone SE二代的背部材质，将从之前的金属变成玻璃，不知道会不会提供无线充电功能（应该是要支持的），同时保留NFC，搭载的是A10处理器。

其实之前欧亚经济委员会数据库里的一份监管文件也显示，苹果很可能于下个月推出新一代iPhone SE，从这个角度来说的话，售价应该不会有太大的变化。是不是觉得很iPhone SE二代的升级很失望？其实没必要，因为这款手机苹果压根就是搞定印度这样的市场，而它也已经被边缘化了。

最后要说的是，苹果这是决心在iPhone产品线中，完全剔除3.5mm耳机口了。