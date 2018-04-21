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当头号玩家遇上出行 燃爆VR、AR新体验

当头号玩家遇上出行 燃爆VR、AR新体验
2018年04月21日 08:31 中关村在线
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　　《头号玩家》几乎包揽了近期各大影院、影评的头条。除了电影中埋藏的一个又一个的彩蛋，许多科技爱好者也被VR头盔种草。曾经萎靡许久的VR、AR产业也被这部电影注入了一场兴奋剂。笔者的职业病也开始发作，开始寻觅起VR、AR和出行牵手带来的新玩法！

　　不要一提VR就想起小电影，VR作为一种虚拟现实技术，AR作为一种增强现实技术，在2016年开始燃爆。这两年VR、AR虽不似初期那样风生水起，但也已经潜移默化的影响了我们的出行生活。众多地图导航也开始加注AR技术、开通VR全景导航。汽车上也有了VR、AR的影子。

　　VR全景导航 原地占领全世界

　　VR全景导航利用虚拟现实技术和全景摄影技术相结合，将场景以真实的3D效果呈现出来。谷歌在2016年时推出了Google Earth的VR版本，玩家带上VR头显就可以足不出户畅游全世界。动动手指就能畅游全球5.1亿平方公里的地貌街景、85个国家、欧洲小城、美国大峡谷。。。世界上的任何一个角落和街区都能在Google Earth VR中看到。

一秒穿越到大洋彼岸一秒穿越到大洋彼岸
最新版本的Google Earth VR可以翻看街景图像最新版本的Google Earth VR可以翻看街景图像

　　类似于Google Earth VR的全景导航也也出现在众多人口流动量较大的场所。国内众多机场、高铁或者地铁站也用上了VR全景导航。乘客可以在进站前通过AR全景导航对进站、安检、候车进行虚拟体验，提前了解车站各个关键点的位置。利用上帝的视角在密密麻麻的人群、建筑物中找人找路都方便了很多。

　　第2页：AR导航 带你实现不带脑子出门

　　利用AR导航

　　AR导航已经不是什么新鲜事。百度地图、苹果地图等众多导航软件都已经上线AR导航。开启导航软件中的AR导航时，GPS、陀螺仪先对当前的位置进行定位。AR增强现实技术再基于手机摄像头拍摄的道路画面，将导航信息实时标识到实地场景中。这些导航信息包含路线、转向标、途径点、终点气泡、指示方向的罗盘等等。与普通导航相比更生动形象。对于那些看地图非常吃力的路痴来说，AR导航相当给力了。

百度AR导航百度AR导航

　　拿百度AR导航来举例，和平常使用普通导航地图一样，输入目的地后便会出现导航路线。将手机竖起打开摄像头便会进入AR导航模式。手机画面中便可以看到一串的箭头标识，指引用户前进。同时地面上也会显示东南西北，还有旁边建筑物和商店的名字、信息和距离。如此直观的导航在手，真的可以不带脑子出门了。

　　第3页：AR在汽车也有应用—AR HUD

　　AR实景导航如此便利，这样的功能如果能应用到汽车上也一定很酷！基于AR的汽车导航早已有人开始研究。直接将AR和HUD技术相结合，这就是AR HUD增强现实抬头显示。一般的HUD只是将车距、油耗、车速等信息投射到驾驶员前方的挡风玻璃上。我们试想有了AR HUD后，导航会和现实道路直接叠加，司机视线不用从道路上偏离就能知道怎么走。

AR HUD 概念图AR HUD 概念图

　　除了基本的导航，AR HUD还有点自动驾驶的韵味，毕竟现在车上的传感器和算法越来越完善。车载AR HUD也可以用于道路安全状况监测，其它道路使用者的提示，前方车辆的行驶车速和距离，当距离前车太近时，AR HUD则会把规避方案显示出来。

　　虽然HUD算不是司机们的心头好，但在笔者看来，AR和HUD结合起来放到汽车上着实很贴心。目前也只是少数企业在进行AR HUD的研发，AR HUD真正实现量产还需时日。

　　编者点评： 我们不可否认，VR、AR已经慢慢渗透到我们的出行生活中。虽然比较遗憾，他们的影响力没有在游戏和影视圈那样广泛，但还是给人们的出行带来了一波别样贴心的体验。

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