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Nokia 8 Sirocco评测：情怀王者，尚能饭否？

Nokia 8 Sirocco评测：情怀王者，尚能饭否？
2018年04月21日 08:29 新浪综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　一提起情怀手机，大家似乎都不会忘记提起诺基亚，想当初的诺基亚，那可是呼风唤雨般的存在，在鼎盛时期最高拥有40%的全球市场占有率，可惜，由于后期种种的决策失误，跟不上手机市场的节奏，顷刻间广厦坍塌，最后手机业务也被微软收入囊中。

　　2016年，在收回品牌后的诺基亚，把自己的品牌转授给了芬兰一家初创企业HMD，通过这种“借尸还魂”的形式，最终让Nokia重新在手机市场上出现，人们既兴奋又担心，虽然这个品牌又回来了，但它还是不是我们记忆中那位曾经创造过无数经典手机的王者？

　　可能是大家对这个品牌的期待值很高吧，在HMD成立后发布的几款诺基亚手机，也不是有什么特别不好的地方，但是感觉在这日新月异的市场中，平淡与普通总是激荡不起诺粉们内心的涟漪，销量也是不温不火。不过今天，暂且先撇开前几款试水的开胃菜作品，尝尝这道最近才到达我们评测室的主菜——诺基亚 8 Sirocco，一起来看看它还是不是原来的那种滋味。

　　配置：打磨精品，略有遗憾

　　先看看配置参数，诺基亚 8 Sirocco使用了一颗去年发布的高通骁龙835处理器，搭载6GB内存+128GB存储空间，拥有蔡司认证的1200万像素广角+1300万像素长焦双摄方案，光圈F/1.7，并支持QC3.0快充和Qi无线充电，系统使用最新的Android 8.1。

Nokia 8 Sirocco 配置参数
CPU 骁龙835 处理器
GPU Adreno 540
RAM 6GB
ROM 128GB UFS2.1
屏幕 5.5英寸
分辨率 2560x1440 16：9
前置摄像头 500万像素，F/2.0
后置摄像头 1200万+1300万双摄、F/1.7大光圈、0.2s双核对焦
系统 安卓8.1
电池容量 3260mAh
尺寸 140.9mm*72.9mm*7.5mm 180g
网络制式 单卡全网通

　　虽然是今年发布的手机，但这次诺基亚 8 Sicorro没有使用上目前高通最先进的处理器骁龙845，似乎有种生不逢时的感觉。

　　不过经过测试发现，老旗舰高通骁龙835实力也不是盖的，虽然在最新版安兔兔跑分中，20万的分数，比最新的845少大概6万多分，但接近于海思麒麟970约21万分的性能表现，这已经足够证明，在性能上835还是有一定的资本，配置属于目前次顶尖水平。

　　外观：光滑圆润，北欧极简

　　这台诺基亚手机上，正面使用了一块5.5英寸的双曲面pOLED屏幕，表面极其光滑细腻，在你看惯了现在层出不穷的18：9全面屏、刘海屏后，忽然发现矮胖型的16：9也没有想象中那么不堪，上下边框控制的还不错，黑色面板下传感器的隐藏也做得很好，2K级别的分辨率，让手机显示的精细度不成问题，当然除了你非要拿个放大镜去细细观察，这我就拿你没办法了。

　　一转到背面，经典的蔡司认证就让人忍不住的多观望几次，总体设计以简约低调为主，跟正面遥相呼应的双曲面玻璃，在光源下闪耀着独特的光芒，摸起来手感也特别顺滑，在这里也提个醒，由于玻璃材质摩擦系数较小，各位要注意爱机从手中滑出去的风险，视线继续下移，双摄下面就是指纹传感器，再下面就是诺基亚logo，然后就没有然后了，真的非常简约，虽然这种双曲面玻璃背面设计在风格上不算新颖，不过看起来还是非常养眼，这点是不能被掩盖的。

　　总而言之，外观的表现还是符合预期的，简约而又大方，机身厚度仅有7.5mm，不过个人对于侧边金属中框的设计保留点意见，2mm的厚度确实非常的惊艳，但说实话真的有点硌手，也许这就是手机变薄的代价吧，如果说这台诺基亚8 Sirocco设计，10分制我打个7.5分，那么有0.5分就是因为这个硌手的体验而扣的。

　　拍照：蔡司认证，畅享乐趣

　　后置摄像头使用了1200万像素广角+1300万像素长焦的双摄方案，这看似是一款比较平常的摄像头而已，不过一切都因为有了蔡司认证而变得不一样了。

　　虽然近几年大家经常听到徕卡跟华为之间的合作，不过诺基亚可谓是开创了这种与光学巨头认证合作的先河，并且从以往诺基亚手机拍照表现来看，有了蔡司认证对手机相机的素质确实有一定的提升，这次4月的系统更新，也带来诺基亚经典的相机UI，一切似乎都是原来的配方，所以也令人期待这次的Nokia 8 Sirocco到底会有怎样的表现？

　　样张解析

　　可以看到，在光线比较充足的条件下，由于自动开启的HDR，宽容度有了极大的改善，画面并没有出现一片死黑或者过曝的情况，看得出竹林、植株的绿色和人行道砖块的红黄色都能够很好地还原，在全像素双核对焦的帮助下，呈现出指哪打哪的畅快感觉，光圈虽然高达F/1.7，不过镜头边缘解析力下降的情况却不是非常的明显，总体来说蔡司认证的镜头素质还是非常有水准的。

　　转换到这个傍晚的场景，拍摄时自动测光调校有些保守，总是有些偏暗，当手动选择测光点后，拍摄出来的画面整体亮度是要超过肉眼所视，可惜放大看后，细节噪点偏多，在一定程度上影响了观感，这点希望能在后期的固件中有所改进吧。

　　趣味拍摄

　　在诺基亚 8 Sirocco上，双视野拍摄模式已经升到了2.0版本，通过让前后摄像头的联动，能让用户迸发出更多的创意，拍摄出更多有趣好玩的照片！

2倍变焦2倍变焦

　　以前我们有篇文章就介绍到有三种比较常见的双摄方案，而诺基亚 8 Sirocco选择使用了广角+长焦的方案，并提供了两倍光学无损变焦的功能。

　　这个功能可以在不牺牲画质的情况下轻松放大，虽然还不至于让你能在人山人海的演唱会上拍到你爱豆的一举一动，不过对于一般放大景物人像这些应用，还是具备一定的实用性。

　　更多样张赏析

系统：原生级流畅，本土化功能再升级系统：原生级流畅，本土化功能再升级

　　不跟随的态度是诺基亚手机的个性。从最早的塞班系统，到N9的MeeGo系统，都是时尚弄潮儿们的最爱。如今诺基亚 8装载旗舰机阵营少有的原生Android 8.1系统面世，满足你不跟随的愿望。

　　和许多国产厂商风格迥然不同的主界面：没错，就是原汁原味的Android风格。根据用户的喜好，可以设定成一级界面、或国际版机型主流的应用抽屉模式。而诸如图标，过渡动画等都可以自行定制，可玩性很高。

　　清爽的系统体验，也是众多人钟情原生系统的原因。诺基亚 8 Sirocco干净的系统体验几乎是除谷歌Pixel之外难以媲美的。没有臃肿身躯的负担，使用体验自然是流畅顺滑，毫无拖沓的享受。在保持系统干净的同时，好用便捷的功能却没有落下。

　　指纹闪付

　　日常用到手机最多的场景，除了聊天社交之外，就是各种手机支付了。不过由于API的限制，许多原生系统机型，如Pixel系列是不支持指纹支付功能的。这对喜欢原生系统的爱好者来说，无疑是为“爱”又增添了一些负担。

　　诺基亚 8 Sirocco不仅支持微信和支付宝的指纹支付功能，更在指纹功能中，加入了指纹快捷支付选项。通过设置特点的手指，可以在解锁同时直接呼出支付二维码，支付就像直接掏钱包一样便利快捷。属于用惯了就离不开的功能。

　　Smart Lock

　　Smart Lock功能，属于谷歌原生系统中的便捷功能之一。通过检测当前手机的运动状态、地点和附近智能设备，来判断机主是否正在使用手机。如果是，就会在一定时间内保持解锁状态。而手机静止或者机主离开，就会自动锁定手机。

　　虽然许多国产系统中都不见了Smart Lock功能，但不得不说它的存在确实便利不少。直接亮屏即可使用，无需进行解锁的步骤。而当机主离开或者手机静置时，Smart Lock又会将手机锁定，只有通过输入密码，或者靠近解锁用的蓝牙设备，方可解开。

　　手机管家

　　电信广告和诈骗越来越猖獗，如果手机没有骚扰拦截的话，那么一天下来可能会受到各种广告诈骗的轮番轰炸。国产机型在骚扰拦截方面已经做得十分全面，但对于原生用户来说，增加防骚扰功能往往需要Root权限，反而还增加了风险。

　　其实早在第一台重返手机市场的诺基亚 6身上，我们就看到了功能丰富的手机管家，如今诺基亚 8 Sirocco自然也没有缺席。提供丰富的系统优化清理功能，还有应用双开的支持。最重要的是骚扰拦截，可以对短信电话进行过滤，并能够在线更新拦截名单。

　　综上体验，如果你是原生用户的忠实玩家，那么诺基亚 8 Sirocco搭载的原生系统体验绝对不容错过。而如果你先前使用的是国产定制系统，那么试过它顺滑的原生操作，还有丰富的本土化功能，你一定会感到新鲜而不陌生。

　　谁说不跟随，就一定要注定小众呢。

　　总结：革命尚未成功，诺基亚仍需努力

　　作为诺基亚重生以来，首款在国内上市的旗舰级手机，诺基亚 8 Sirocco的表现应该能给这次首秀打上85分，北欧简约风的理念，不跟随千人一面的全面屏设计，老伙计蔡司双摄的加持，让这台手机的竞争力大大增强。

　　虽然不能否认，诺基亚 8 Sirocco是目前最完美的诺基亚手机，但是没有使用最新的高通骁龙845处理器，拍照上还存在一定不足，硌手的边框设计，总是让人感觉欠那么一丢丢，所以现在还不是HMD放松的时候，还需要花大力气去补强自己薄弱的环节，毕竟在四千多价位的国产旗舰产品大放异彩的年代，如果一旦做不出诺基亚的特色，情怀这一张牌，怕是用不了几次了！

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