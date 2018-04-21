从美国制裁中兴说起，掌握核“芯”技术刻不容缓

本文来自太平洋电脑网

美国时间2018年4月16日，美国商务部宣布将对中兴实施为期七年、直至2025年的技术禁售令，禁止美国公司向中兴直接以及间接出售零部件、商品、软件和技术。4月18日，美国联邦通讯委员会全票通过禁止美国运营商使用联邦补贴，从可能威胁国家安全的设备厂商采购商品的决议。

两天时间，两项公告，直接让“中兴”成为热点话题。

制裁事件的来龙去脉

此次中兴被重启制裁一事，最早要追溯到2012年。据路透社当年报道，美国政府认为中兴向伊朗出口了一批搭载有美国科技公司软硬件的产品。根据美国出口限制法规，美国政府禁止美国制造的科技产品出口到伊朗。所以说，中兴可能违反了美国出口禁令。

对于中兴的调查整整持续了四年。2016年，美国商务部给出公告声明中兴有违规嫌疑，由此开始对中兴采取限制出口的措施。在中国商务部的介入下，中兴同美商务部展开谈判。

2017年3月7日，中兴宣布同美国商务部等三部门签署和解协议。中兴支付8.92亿美金天价赔偿金以及3亿“缓期执行”罚金换取“自由”。至此，中兴被制裁一事告一段落。2018年4月16日，美国商务部以中兴未能按照合约执行对相关人员的行政处罚为由，重启对中兴的制裁。然而按照和解条约规定，制裁已经结束，无法重启。对于美商务部的行为是否合理一事，引发了国内外激烈的讨论。

中兴官方声明：不能接受美方制裁

美国宣布制裁之后，中兴公司也在4月20日发布官方声明，强调自从2016年以来中兴高度重视出口管制合规工作，成立了以总裁为首的合规管理委员会，2017年投入超过5000万美元用于出口管制合规项目，2018年计划投入更多资源。

中兴在官方声明中指出美国制裁的不合理处，无视了中兴通讯所做的努力，包括无视中兴通讯过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步；无视上述两份函件中的问题是公司自查发现，及时主动通报；无视公司第一时间处理了对此可能有疏忽的责任人，并快速纠正问题，并聘请权威美国律所独立调查。

对于这次制裁，中兴表态“在相关调查尚未结束之前，BIS执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，我们不能接受！”

制裁事件对中兴的影响

尽管中兴智能机产品在国内市场影响力不足，但在美国市场，中兴却是出货量排名前四的巨头。经过多年的积累，中兴在美国市场已经站稳了脚跟。只是，中兴主要是依靠运营商渠道出货。而运营商渠道又是一个极易受政策影响的渠道。可以预见，中兴的智能机业务势必将受此影响。

中兴不仅是一家智能机厂商，更是国内第二、国际第四大网络设备制造商。然而，尽管中兴在网络设备上拥有领先的优势，但在核心硬件芯片上，却不得不依靠美国厂商的产品。有业内人士表示，一台基站缺少一枚芯片都将无法交货。一旦制裁正式启动，中兴的运作将出现瘫痪，这是中兴万万不能承受的。

美国制裁的背后：担忧美国科技优势被中国超越

美国用自己国内的法律制裁别国企业一直被其他国家诟病，此次中兴被制裁同样引发了很多争议，值得注意的是这次事件恰逢中美两国贸易战的关键时刻，使得这事更加敏感，最终如何处理将考验两国政府、企业的智慧，因为中兴被制裁的背后不只是违反美国国内法律这么简单，背后有更深刻的因素。

美国中兴的制裁背后也展现出了美国对于《中国制造2025》的担心。早先特朗普在发动贸易战时便直言不讳的表示，美国真正的考量就是要遏制中国制造业升级，拖慢《中国制造2025》这一战略。

在《中国制造2025》描述的十大领域中，排名第一的便是新一代信息技术产业。作为全球领先的通信网络公司，中兴在5G技术、核心路由交换技术、超高速智能光传播技术方面已有深厚积累，美国此次出手打压中兴，客观上将打压中国在5G领域的领导地位。

中国在5G领域取得优势

美国不想中国在高科技行业保持领先，但中国现在已经在部分领域取得突破，比如5G技术。众所周知，5G将是一个改变世界的技术。5G将大力推进物联网的建设，改变人类现有的生活模式。谁能在5G方面取得领先，便能取得下一个时代的领导权。

一直以来，通信技术都始终为欧美所掌握，过去中国在通信领域并没有较大的话语权。但随着国家政策的大力扶持，中国从2G时代的全面落后，到3G时代推出自主的TD-SCDMA技术，到4G时代TD-LTE技术的全面领先，中国的通信技术从无到有，从落后到领先，取得了辉煌的成绩。

到了5G时代，中国必将取得更大的领先优势。根据市场研究机构Analysys Mason的报告，中国在筹备和推出5G网络方面已经超越了美国和韩国，成为“头号玩家”。在5G通信领域的相关标准制定过程中，如华为中兴等国内厂商亦进行了大量工作。

在MWC2018上面，中兴通讯荣获GSMA世界移动大奖——“2018年最佳互联生活移动服务奖”，彰显行业对中兴通讯创新实力的认可，凸显中兴在全球移动服务领域的技术实力。在展前举行的GTI年度颁奖典礼上，中兴通讯一举斩获2017年度市场开拓奖和2017年度移动业务应用创新奖双料大奖。

中兴通讯与Ooredoo集团签署5G战略合作协议，双方将联合开展5G技术的验证试验、技术评估等，共同推动中东及北非区域的5G商用进程，为Ooredoo集团1.64亿客户提供更加精彩的数字化生活体验。

中国突围高科技背后的尴尬：缺少核“芯”技术

尽管中国在通信技术方面取得了一定领先地位，但半导体芯片是中国IT行业的一大痛点，即便是通信相关的芯片上也远远落后于西方公司，特别是美国公司。2017年中国进口芯片高达2600亿美元，远远超过石油，已经成为中国进口最多的商品，这也说明了中国科技行业对进口芯片是多么的依赖。

据路透社报道，中兴设备中最为核心的零部件全都依赖于美国供应商。根据招商电子的分析，以中兴RRU基站为例，这一领域想要实现国产代替，短时间内绝无可能。而光通信和智能机对于芯片的要求门槛较低，但国产厂商的产品大多应用于低端产品，无法做到完全替代。

尽管近几年中国新建了很多晶圆厂，芯片设计方面亦取得了不小的进步。但同国际先进生产工艺之间，仍存有不小的差距。

由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国，这次制裁称得上被美国掐住了脖子。这也为中国半导体行业敲响了警钟。想要不受制于人，关键还是要自力更生。

美国制裁让中国更清醒：国产芯片当自强

通过中兴被制裁一事，我们更清楚看到国内半导体行业的不足，核心技术的缺失。通过此次事件，国内公司务必要吸取教训，强调自主研发的重要性，加大在芯片等领域的投资。

国家近年来已经意识到了半导体行业的战略意义。2014年，国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，为较短时间内中国芯片产品跨域式发展提出了战略目标。而后国家半导体“大基金”成立，用以支持相关项目。目前，该基金以募集超过3000亿元。

得益于国家政策的大力支持，国内半导体行业实现了飞速发展。如紫光、中芯国际、长电科技等均取得了丰硕成果，实现了技术突破。其中，麒麟处理器得到了海内外媒体一直好评。紫光对于存储介质的研究也获得了极大成功。值得一提的是，中兴旗下中兴微电子已经成为了国内第三大芯片公司。

我们要明白，发展自主核心技术才是将中国制造由大变强的关键所在。商业模式的创新能够带来财富和流量，但最终比拼的还是核心技术。相信经过此次制裁事件，国家必将不遗余力地扶持自主创新项目，争取早日突破欧美技术封锁，将中国建设为“制造强国”。

中兴被制裁，但贸易战没有赢家

中兴虽然被美国制裁，短期内会受到严重影响，但是长期来看这种对抗没有赢家，单边制裁是杀敌一千自损八百，中美在半导体芯片领域是优势互补的合作型关系，中国公司需要美国的芯片，但同时也是美国公司芯片出口的大客户，全球重要的半导体公司在华业务营收占有相当大的比重，部分公司甚至三分之二的业务都依赖中国市场，美国禁止芯片出口对美国公司也是一种伤害。

在中兴被宣布制裁的当天，中兴的美国零部件供应商股价集体下跌，比如博通下跌0.4%，小米的供应商Acacia股价暴跌35.89%，Lumentum下跌了9.4%，这反应了市场对制裁也会影响美国公司营收带来的影响

中国现在是全球第二大经济体，没有一家芯片公司能够真正的放弃中国市场，尤其是在全球经济一体化的当下，制裁不会让任何一方得到好处，合作才能双赢。因此，我们希望中美双方能够早日通过谈判解决问题，避免双输。

自强不是封闭，极端偏激不可取

在这个敏感时刻，美国制裁中兴给中国企业乃至中国人民敲响了警钟，核心技术不能受制于人，一定要发展自主可控的芯片，掌握在自己手里，毫无疑问这将成为未来一段时间中国发展国产芯片的信念。

但是大家也要理智看待这次的制裁事件，不同的国家、企业之间出现摩擦是很正常的，中国企业要保持信心，在发展自主芯片的同时也要继续保持开放，中国半导体市场庞大，不可能自我封闭，更不可能禁止其他国家的芯片，在全球经济一体化的今天，我们当然要自主自强，但中外优势互补、开放合作依然是共识。

总结

通过本次中兴制裁事件，我们清楚看到了中国在核心技术方面的差距。想要摆脱这一困境，唯有继续大举投资5G、人工智能等技术，通过不断研究与研发，才能打破封锁。

但也必须指明，想要实现制造强国梦绝非是一朝一夕之事。没有长年累月的积累，注定无法成功。好在，随着政府对高新技术的扶持力度逐年增加，中国制造业的未来，势必是光明的，可期待的。