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在座各位别想了 8K普及了咱也用不上！

在座各位别想了 8K普及了咱也用不上！
2018年04月21日 08:20 中关村在线
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　　8K面板、8K电视、8K视频、8K转播。。。。。。从崭露头角到开始量产，2018年8K热潮瞬间席卷全球，一度被称为“8K元年”，在今年的CES、AWE等展会上，众多厂商都展现出了自身对于8K技术的创新和布局。 

　　目前，大尺寸、超高清已经成为了中国消费升级的两大方向，而8K技术也以燎原之势关注度瞬间超越了被厂商们力推了十余年的4K技术，在很多消费者的感受中，4K我们还没用上呢，8K时代就来了！

　　从720P到1080P，从2K到4K再到8K，显示器分辨率升级一直都是显示行业发展的大趋势，而从去年开始，显示行业相关厂商都在加速布局8K的原因则是因为存在了“2020年东京奥林匹克运动会”这个契机。

　　日本电视台NHK为了2020年东京冬奥会将提供比4K画质更好的超高清8K转播，这意味着我们不仅需要提升传输方式，对于播放终端设备来说，这同样是一个机会。因此，显示行业上下游厂商联动，希望能在2020年东京冬奥会到来之前，实现8K设备的量产。

　　目前国内外面板巨头三星、LG、京东方等等面板厂商都在着手准备8K分辨率的面板，不断投建生产线的，预计将在2020年实现量产，以抢占8K市场，搭建8K超高清生态体系。在今年3月份，全球首条最高世代TFT-LCD生产线——京东方合肥10.5代线开始量产，也成为了8K普及的第一步。

　　此外，索尼、松下、三星、康佳等主流电视厂商都准备在2018年年底或2019年年初推出完整版的8K旗舰电视。

　　第2页：8K普及了咱就能用上了？

　　8K技术背靠一条完整的产业链，从内容制作、传输、解码、播放、显示都需要技术支持，光有一台8K电视也并没有什么用。

8K电视8K电视

　　而8K设备必须应用在大尺寸的设备之上，8K分辨率需要大尺寸的屏幕，大尺寸的画面需要较大的空间来观看，而观看空间的建立和维护，都需要不少的经费，因此想应用在消费级领域，是不太可能的，目前的发展方向就是商业领域。

8K显示器8K显示器

　　人眼的极限是不变的量。曾经苹果提出视网膜的概念，指出在一定的尺寸和距离下，PPI的密度达到一定程度后，人眼就无法分辨PPI的升级效果，虽然事实证明苹果的视网膜概念限值偏低，但是这个思路是对的。因此，在一定的距离上，过高的分辨率是一种浪费的，也导致了它并不适合用在消费级领域。

　　再说4K技术已经发展了这么多年，现在还有一大堆消费者天天喊着4K资源不足，4K没有用，8K片源想一下吧，更是寥寥无几，并且目前网络的传输效率提升也有待进一步提升。

　　对于那些说要等等升级8K电视或者8K显示器的小伙伴来说，还是别想了吧！就算8K普及了我等也未必用的上。

8K8K显示屏
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