科大讯飞发2代翻译机：2999元的价比手机App强在哪？

新浪手机讯 4月20日下午消息，科大讯飞在刚刚正式发布新款翻译机——晓译2.0。该机搭载了一块2.4英寸的触摸屏，支持34种语言互译、4种方言翻译以及中英文的离线翻译，最终产品售价2999元。

会议伊始，胡郁讲述了人工智能的历史以及机器翻译的两种模式。从“深度神经网络引入人工智能领域”这一话题开始引出了科大讯飞在这一行业的发展历程。

此外，科大讯飞公布了自16年底11月发布和17年3月上市以来，讯飞翻译机一代产品销量数据：累计销量过20万，覆盖了135个国家，服务次数达到了2000万次。值得一提的是，该款产品已经在前不久举办的博鳌亚洲论坛上亮相，担任分论坛内容的实时转写工作。

产品上，晓译2.0搭载了一块2.4英寸的触摸屏，支持34种语言互译、4种方言翻译以及中英文的离线翻译；在连接方式上，除了传统的wifi链接外，还支持4G插卡、免SIM卡上网等功能，并可以作为热点共享网络。配置上则是配备了3GB+32GB内存，电池容量为2180mAh，运行安卓7.0系统。

其余方面，该产品配备后置摄像头支持对12种语言（英、日、韩、泰、法、德、西、俄、意、葡、阿拉伯等）的拍照翻译，并搭载2180mAh电池，拥有黑色、金色、粉色三种可选。

具体到在线语种层面，晓译2.0支持中文、英文、日语、韩语、法语、西班牙语、俄语、泰语、德语、印尼语、意大利语、葡萄牙语、越南语、希腊语、马来语、捷克语、丹麦语、挪威语、荷兰语、瑞典语、土耳其语等34种语言互译。此外，对方言的处理上也进行了升级，支持河南、四川、粤语、东北四种。

售价方面，三色版本均定价2999元，已与4月16日在京东以及科大讯飞官网开启预售，并将在4月23日全网开售。

新浪手机点评：

“为什么要独立于App使用”可能是外界对翻译机的一个疑问。

会上胡郁把原因总结为三点。首先是翻译机可以在有干扰和巨大噪声的地方可以正常使用，对翻译的场景适应性更强。另外，翻译机一键开启的模式相比较手机更便捷；

最后一个更偏向于用户习惯，翻译机在一定情况下可以消除人的心理距离：无论是你把自己的手机交给对方，还是对方用你手机讲话，心理都会有所变化，但是一个专门翻译的机器可以解决这个问题。

总而言之，专业的产品做专业的事；对于有长期外文语言翻译需求或者商务往来，这样的产品自然有其优势所在；但如果你只是一年出次国，可能以上优点在一部分情况下并不存在。