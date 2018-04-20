苹果发布环境责任报告：100%可再生能源后还做了更多

新浪手机讯 4月20日上午消息，苹果公司更新了环境责任报告，这份报告主要回顾了苹果公司2017年在环保方面取得的进展，其中包括如何减少生产对气候的影响，如何节约资源以及使用更安全的材料等多个方面。

使用100%可再生能源

苹果公司在库克的治下非常注重环境保护，并且将这种理念付诸行动。不久前，苹果公司宣布其全球设施采用100%可再生能源供电，这意味着，苹果位于美国、英国、中国和印度等43个国家或地区的零售店、办公室、数据中心和其他场所设施已经全部采用100%可再生能源。

在中国，苹果建立了太阳能发电的生态：发电同时，不影响牦牛所需牧草的生长

在这个过程中，苹果公司不仅拥有自己的可再生能源项目，签订合同购买可再生能源，他们还会拉上制造商一起使用可再生能源。到2018年4月为止，已经有23位苹果公司的合作伙伴承诺100%使用可再生能源制造苹果产品。

使用可再生能源的目的是减少温室气体的排放量，以此弱化生产对气候的影响。2017年，苹果公司排放温室气体（二氧化碳当量）从2016年的2950万公吨减少到2750万公吨。

苹果公司碳排放量逐年减少

除了使用可再生能源，苹果公司将减少温室气体排放这件事细化到员工通勤、商旅出差等方面。他们通过尽量减少远程办公，为公司员工提供公交补贴等方式减少车辆出行。这些事看似无足轻重，但是取得的成绩却足以令人惊讶。2017年苹果的总运输排放量下降了3%，而员工的数量增长了9%。

回收旧设备 减少对地球资源开采

今天早上苹果公司公布了新款回收机器人黛西（Daisy），它是苹果减少资源开采的重要一环。苹果公司的目标是打造一个闭环供应链，所谓闭环供应量，指的是只用循环利用的或可再生的材料制造产品。这其中包括利用回收机器人回收可再生材料，以及培育和保护可再生资源。

苹果一直在更新回收机器人

回收可再生材料方面，苹果提供了Apple GiveBack回馈计划，回收用户手中符合条件的旧设备，进行折抵换购。这些旧设备不局限于苹果自己的设备，还包括华为、三星、小米等其他品牌的产品。并且苹果承诺没收到一台设备都会想阿拉善SEE基金会捐款。

保护可再生资源，最简单的例子就是植树造林。苹果公司选择使用可持续开发的森林或受森里管理委员会管控的木材，并且要求他们的包装工供应商以责任的方式采购纸张。在中国，苹果与世界自然基金会合作，致力于在2020年之前将中国南方个各省100万英亩的森林改善为负责任管理的森林。

位于北美的可持续开发森林

除了此以外，苹果在产品包装中使用的循环再生资源越来越多。2017年，苹果产品包装用纸100%来自于负责任管理的森林、受管控的木材或循环再生资源，其中在美国，包装中使用塑料的比例和2016相比平均减少了29%。

苹果公司在美国和中国的可再生能源项目

在环境报告中，苹果公司还提到处理废弃材料和保护水资源的方法，其中包括尽量保证废弃材料免于填埋以及控制用水。和其它硬件厂商相比，苹果在环境保护方面显然想得更深远一些，乃至细化到处理废弃物和保护水资源。

与外界通力合作

光靠一家公司很难解决环保这个全球性难题。苹果公司很明白这一点，所以他们一直鼓励跨领域合作，听取不同观点并分享新的研究成果。苹果公司与许多环境保护机构联盟，其中包括企业生态论坛（Corporate Eco Forum，CEF）、世界可持续发展工商理事会（WBCSD）等机构，从我们上面提到的气候变化、资源开采等多个领域入手寻找保护环境的新方式。

除此以外，苹果公司与全球重要的学术机构合作寻找应对环境挑战的方案。例如，苹果向北京清华大学经济管理学院顾问委员会捐赠300万美元基金设立教授学位；与清华大学合作举办移动应用创新赛和中国绿色创新夏季学院项目等等。

总结：

环保，既是苹果这样的航母级公司的特殊地位要求，也是他们作为全球最大设备生产制造商之一的责任。这方面，苹果确实有不少能拿得出手的成绩，不仅仅是制造产品赚取利润，还包括环境保护和可持续发展的战略。对比行业内同级别对手，苹果也能将这些想法付诸于行动，逐渐转变为现实。（苏航）