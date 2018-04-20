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华为P20 Pro获TIPA最佳智能拍照手机大奖

华为P20 Pro获TIPA最佳智能拍照手机大奖
2018年04月20日 10:42 新浪手机
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　　今日，2018年度TIPA大奖正式揭晓，HUAWEI P20 Pro斩获“最佳拍摄智能手机”

　　TIPA（影像技术媒体协会奖）是世界上公认的摄影和图片奖项，作为目前世界上有影响力的权威摄影组织，每年会对欧洲发布的摄影相关产品进行评审，其会员来自28个摄影和x图片杂志，遍及五大洲的15个国家/地区。

　　HUAWEI P20 Pro是世界上首款配备徕卡三镜头，并拥有最高像素的的智能手机。其采用4000万像素超大感光元件，搭配f/1.8光圈镜头；2000万像素超清黑白模组以及业内首创800万像素长焦模组，完美实现3倍光学变焦；HUAWEI P20 Pro的感光度最高可以使用到ISO 102400，即便不借助闪光灯或三脚架，HUAWEI P20 Pro也可以在极暗环境下捕捉清晰图像；AI摄影大师可以智能识别500+个场景；熄屏快拍功可以帮助用户在最快0.3秒内完成拍照，捕捉瞬间。

　　——TIPA对HUAWEI P20 Pro获奖评价

　　除了权威摄影组织TIPA，HUAWEI P20系列在被公认为最严相机设备测试标准制定者的DxOMark眼中，表现依旧不俗。

　　历史最高

　　DxOMark负责统计分数榜单，是国外知名的权威相机评测机构，只有极为优秀的拍照手机才能在其榜单前列占据一席之地。

　　在3月底的测评中，DxOMark给予HUAWEI P20系列102分和109分的历史最高分，以及“创新的技术，杰出的测评结果”这一测评报告的标题。

　　独具创新

　　DxOMark在测评中认为，HUAWEI P20 Pro是近期最具创新性的手机。

　　为了捕获到更多的光线信号，HUAWEI P20 Pro搭载超大规格1/1.78 英寸的主传感器；总像素4000万的Quad Bayer结构主传感器与1000万输出像素提高了相机的动态范围和高感光度下的影像品质；拥有光学防抖功能、长焦距相机系统的远摄能力。

　　基准制定

　　在测评报告中，HUAWEI P20 Pro被认定为智能手机影像功能新基准的制定者。

　　除了出色地兼顾了对纹理细微结构的分辨能力和对噪点的控制能力，HUAWEI P20 Pro还可以在强光和暗光环境中迅速准确地对焦，而且在中长焦距下的成像效果明显优于其他智能手机。

　　在黑白影像系统精确测距功能的配合下，HUAWEI P20 Pro可以更加轻松的实现精准自然的模拟虚化效果，自动曝光、动态范围、色彩还原、自动白平衡、内置闪光灯功能等方面的表现也优于目前其他品牌。

　　在视频模式下，HUAWEI P20 Pro的电子防抖功能、 自动对焦和自动曝光功能，以及对噪点的控制也强于其他品牌。

　　而在强光环境与高反差环境中，HUAWEI P20 Pro的影像处理及自动对焦和自动白平衡也有很大的提升空间。

　　创新驾驭光影，智慧造就非凡

　　慧“眼“看世界

　　HUAWEI P20系列现已惊艳全球

　　只为带来全新视界

华为拍照大奖
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