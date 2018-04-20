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三星Galaxy X折叠手机新消息 Note8般大小

三星Galaxy X折叠手机新消息 Note8般大小
2018年04月20日 07:50 新浪手机
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　　本文来自PChome电脑之家

　　三星Galaxy X折叠手机已经被曝光多年了，全世界都知道三星准备推出这样一款手机，而三星也无数次的对合作伙伴展示着这款手机的原型机，但我们迟迟见不到这款手机的正式发布。据韩国方面的消息称，三星或许会在6月份正式确认这款手机的命名与设计。

　　据悉，三星在1月份的CES 2018中，就曾秘密的向投资者和运营商代表展示过Galaxy X，该机折叠时曲率更高，完全可以对折使用，但是对于材料的耐用性要求也非常苛刻。三星高东真对此也表示，这款手机依旧在研发之中。

　　最新消息称，三星Galaxy X原型机的屏幕，大致可以分为两个3.5英寸的区域，这是依据其折叠起来使用时的屏幕面积来判断的。而换算下来的话，Galaxy X在完全伸展开来时的屏幕面积，大致相当于Galaxy Note 8的屏幕面积，也就是说Galaxy X并不会做成一个类似平板的大尺寸机型，它具有手机的便携性。

　　另据消息透露，三星准备首批生产50万-200万台Galaxy X进行试水，但可能要在2019年才会让这款手机进入市场。总是三星对折叠手机的态度十分谨慎，毕竟其创新程度比起曲面屏和折叠屏都要大得多，技术对于三星来说，这样的屏幕生产也是充满了挑战的。

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