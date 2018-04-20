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Moto G6/G6 Plus真机现身 依旧熟悉风格

Moto G6/G6 Plus真机现身 依旧熟悉风格
2018年04月20日 07:40 手机中国
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　　说起moto手机，在很多人的心中相信是传奇般的存在。作为曾经国际性的大厂商，moto曾经推出过很多风靡世界的经典机型。在与联想联姻以后，moto又推出了moto X、moto Z等拥有先驱意义的机型。近日有消息称，moto的全新机型moto G6/G6 Plus即将发布，并且爆出了真机图。

moto G6渲染图moto G6渲染图

　　从渲染图来看，moto G6并没有采用时下流行的全面屏设计，不过边框还是比较窄的。机身下方没有实体Home键，而是采用了虚拟按键的设计，下巴上是moto的Logo。机身背部为单摄，和闪光灯集成在一个圆形区域内。下方的Logo可能集成了指纹识别功能。

　　配置方面，据悉moto G6 Plus拥有一块5.93英寸、分辨率为2160×1080的屏幕，搭载了高通骁龙630处理器，拥有4GB/6GB运存+32GB/64GB存储组合，拥有后置1200万+500万像素双摄像头，前置1600万像素摄像头、3200mAh电池容量。而另一款moto G6采用了一块5.7英寸1440×720显示屏，搭载了高通骁龙430处理器，内置2GB运存+16GB/32GB存储组合，拥有后置1200万+前置500万像素摄像头，以及4000mAh电池容量。从配置来看，两款手机应该是定位中端，大家觉得怎么样呢？

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