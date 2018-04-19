努比亚红魔手机发布：我们需要和黑鲨一起拓展市场

努比亚红魔游戏手机发布

新浪手机讯 4月19日晚间消息，从2018MWC开始造势，到如今已经过了快两个月时间。刚刚努比亚正式发布游戏手机——红魔电竞游戏手机，新机售价2499元，究竟它是如何“游戏”的，我们看文章。努比亚红魔游戏手机评测：骁龙835的游戏手机OK吗？

发布会开始，倪飞上台阐述了“电竞”这一话题；并且推出正式推出“红魔”的图腾。对于如今的努比亚和红魔来说，可以说是新的品牌。新系列的设计思路是：炫酷不浮夸。产品设计讲求硬朗和机械感。

外观上红魔手机采用“向量”设计语言；大量采用菱角造型。手机采用18：9屏幕比例，机身厚度6.85毫米、重量185克，当然背壳为金属材质。另外机身背面拥有一条1680万色的幻彩RGB灯带，灯随音动，四种灯效模式，支持竞技氛围、影音氛围、系统提示三大应用场景。

接下来是游戏和性能，作为腾讯TGA大奖赛唯一指定手机，红魔手机采用骁龙835核心+8GB ARM+128GB ROM的硬件组合。其余硬件上，这款手机拥有6寸1080P的18：9比例屏幕、机身电池容量3800毫安时、后置2400万像素单颗主镜头。

红魔手机对比苹果和其他手机的游戏散热

散热是手机在有中最大的负担，红魔游戏手机采用了四套方案来把核心的温度传出。分别是：风冷技术（利用机身开孔和内部结构让热空气流出）、三层石墨、黑体工艺（让机身的热辐射吸收和传递更快的材质技术）散热和钻石立面增加散热。

通过以上技术，红魔手机称市面主流吃鸡游戏都稳定60帧。

商城资源以及网络性能的优化是如今游戏手机需要深入的另一部分，红魔手机和迅游合作，提升游戏中的网络稳定性。并且红魔手机的用户可以免费体验迅游一个月的全面服务。

现场，知名电竞玩家若风和Miss姐也来到了现场，分享了一些手机游戏中的体验。此外努比亚还和中国传媒大学合作，设立了电竞奖学金。并且倪飞说：今天黑鲨的朋友也来到了现场，我相信电竞是个大市场，需要我们一起开拓。

还发布了周边产品

另外，努比亚还在会上发布了包括手机壳、电竞书包、专属战衣、口罩、圈铁游戏耳机在内的多款周边设备。具体售价我们看图。

售价

具体到发售方面，红魔游戏手机的6+64GB版本售价2499元，8+128售价2999元，新品将于4月25日正式首发。

新浪手机点评：前有黑鲨，后有红魔，年初这波游戏手机的风潮挂的突然，也必然。全民吃鸡至今，仍旧不能说有大量手机能完美吃鸡。这就给硬件厂商提出了新需求。在用户换机需求疲软的时候，游戏是个合适的突破口。

只是面对黑鲨手机的骁龙845，红魔手机的骁龙835略显薄弱。至于究竟体验如何，可以关注我们的评测文章。（王迪）