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努比亚红魔手机发布：我们需要和黑鲨一起拓展市场

努比亚红魔手机发布：我们需要和黑鲨一起拓展市场
2018年04月19日 20:39 新浪手机
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努比亚红魔游戏手机发布努比亚红魔游戏手机发布

　　新浪手机讯 4月19日晚间消息，从2018MWC开始造势，到如今已经过了快两个月时间。刚刚努比亚正式发布游戏手机——红魔电竞游戏手机，新机售价2499元，究竟它是如何“游戏”的，我们看文章。努比亚红魔游戏手机评测：骁龙835的游戏手机OK吗？

　　发布会开始，倪飞上台阐述了“电竞”这一话题；并且推出正式推出“红魔”的图腾。对于如今的努比亚和红魔来说，可以说是新的品牌。新系列的设计思路是：炫酷不浮夸。产品设计讲求硬朗和机械感。

　　外观上红魔手机采用“向量”设计语言；大量采用菱角造型。手机采用18：9屏幕比例，机身厚度6.85毫米、重量185克，当然背壳为金属材质。另外机身背面拥有一条1680万色的幻彩RGB灯带，灯随音动，四种灯效模式，支持竞技氛围、影音氛围、系统提示三大应用场景。

　　接下来是游戏和性能，作为腾讯TGA大奖赛唯一指定手机，红魔手机采用骁龙835核心+8GB ARM+128GB ROM的硬件组合。其余硬件上，这款手机拥有6寸1080P的18：9比例屏幕、机身电池容量3800毫安时、后置2400万像素单颗主镜头。

红魔手机对比苹果和其他手机的游戏散热红魔手机对比苹果和其他手机的游戏散热

　　散热是手机在有中最大的负担，红魔游戏手机采用了四套方案来把核心的温度传出。分别是：风冷技术（利用机身开孔和内部结构让热空气流出）、三层石墨、黑体工艺（让机身的热辐射吸收和传递更快的材质技术）散热和钻石立面增加散热。

　　通过以上技术，红魔手机称市面主流吃鸡游戏都稳定60帧。

　　商城资源以及网络性能的优化是如今游戏手机需要深入的另一部分，红魔手机和迅游合作，提升游戏中的网络稳定性。并且红魔手机的用户可以免费体验迅游一个月的全面服务。

　　现场，知名电竞玩家若风和Miss姐也来到了现场，分享了一些手机游戏中的体验。此外努比亚还和中国传媒大学合作，设立了电竞奖学金。并且倪飞说：今天黑鲨的朋友也来到了现场，我相信电竞是个大市场，需要我们一起开拓。

还发布了周边产品还发布了周边产品

　　另外，努比亚还在会上发布了包括手机壳、电竞书包、专属战衣、口罩、圈铁游戏耳机在内的多款周边设备。具体售价我们看图。

售价售价

　　具体到发售方面，红魔游戏手机的6+64GB版本售价2499元，8+128售价2999元，新品将于4月25日正式首发。

　　新浪手机点评：前有黑鲨，后有红魔，年初这波游戏手机的风潮挂的突然，也必然。全民吃鸡至今，仍旧不能说有大量手机能完美吃鸡。这就给硬件厂商提出了新需求。在用户换机需求疲软的时候，游戏是个合适的突破口。

　　只是面对黑鲨手机的骁龙845，红魔手机的骁龙835略显薄弱。至于究竟体验如何，可以关注我们的评测文章。（王迪）

努比亚游戏手机
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