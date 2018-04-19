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一加手机与漫威达成合作：跨界《复联3》

一加手机与漫威达成合作：跨界《复联3》
2018年04月19日 11:38 中关村在线
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　　4月19日，一加手机正式宣布与全球知名的漫威漫画公司（Marvel Comics）达成合作，将与其电影十周年经典之作《复仇者联盟3》跨界合作。这是继星战之后，一加手机再度与好莱坞经典主题携手，为中国的一加用户及漫威迷们带来一份惊喜。

　　Marvel的历史可以追溯到1939年，旗下拥有蜘蛛侠、金刚狼、美国队长、钢铁侠、绿巨人等数千位超级英雄，更有X战警，银河护卫队等多个英雄团队，诸多耳熟能详的好莱坞经典英雄角色均出自漫威手笔。作为世界漫画巨头之一，漫威始终擅长在人物创作上另辟蹊径。在过去长达80年的发展过程中，它不断超越自我，塑造了许多引人入胜的英雄人物形象，也因此吸引了全球众多粉丝。曾被誉为“科技前沿与古老神话完美结合”的复仇者联盟当属其中最令人瞩目的超级英雄团队之一。而即将公映的《复仇者联盟3》，被称为“漫威电影史上的高潮”，将集合史上最多英雄，同时也是迎来漫威电影十周年的特别制作，引发全球粉丝期待。一加此次与漫威携手，或将成为漫威电影史上具有纪念意义的十周年跨界合作。

　　由今日头条联合京东、Counterpoint发布的《2017年手机行业白皮书》显示，一加手机用户最感兴趣的影视类IP是复仇者联盟、西部世界、美国队长、死侍等。一加此次选择和漫威合作，不仅是基于对用户偏好的洞察，更重要的是两者之间共同的精神追求：永不止步，打造经典，决不将就。于漫威，是对角色塑造的不将就，做独一无二的超级英雄。于一加，这种不将就的精神同样贯穿于每一个产品的细节中，做最好的安卓旗舰。

　　从2013年成立至今，一加始终坚持精品策略，在产品的设计和功能上追求极致。每一代产品都集结了当下最为顶级的配置，即将发布的2018年度旗舰一加6也吸引了众多用户的关注。新品将搭载高通骁龙845处理器，拥有8GB+256GB内存的超大内存组合，力求为用户提供快速流畅稳定的无负担使用体验。同时，秉持着“不将就”的品牌精神，一加一直不断地探索关于产品上未知的领域，并在多次跨界合作中展现了不一样的思考。无论是首次将艺术融入科技的一加5JCC特别版，还是创造了行业中第一个砂岩白的一加5T星战版，都收获用户一致好评。

　　《复仇者联盟3》即将在中国正式公映，一加与漫威的合作值得期待。

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