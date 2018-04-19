一文看透华为 P20 Pro夜拍强悍的秘密

华为P20系列手机的发布会，引发了业界的广泛关注，尤其是在DxOMark上实现了霸榜，不仅将之前的全球拍照老大三星S9+拉下了马，比其整整高出10分，还一下子占据了冠军（P20 Pro）和亚军（P20）的位置！

华为P20 Pro，除了全面屏、人脸识别、4000毫安大电池等功能外，尤其是强大的拍照能力让人感触非常深，特别是在暗光拍摄和远距的拍摄上，都让人震撼。那么，为什么会如此呢？这个手机又能否达到甚至超过专业相机的质量？在AI上和之前的Mate 10手机相比有什么不同？

首先，P20 Pro有一颗特别厉害的传感器，一颗4000万像素的主摄像头采用的传感器高达1/1.7英吋，这已经达到甚至超越了一些卡片机。在摄影界有一句名言，“底大一级压死人”，说的就是更大的传感器会带来更好的成像质量和暗光拍摄能力。

除了厉害的传感器，还有“夜景”模式。用这个模式拍摄夜景的照片，即使不用三脚架，用手持也能拍出媲美专业相机的效果。为什么P20 Pro有这样神奇的魔力？原来，它使用了 AI 技术将多张不同曝光的照片进行了快速对齐拼合，手持防抖时间可长达6秒，最终能够实现在暗光环境下手持拍摄，也能获得清晰、低噪点的照片。

用专业点的术语，这叫做AIS防抖，与OIS光学防抖相对应，AIS防抖通过分析拍摄者手持的抖动规律，结合硬件上的光学防抖模组，所以能够提供更优异的防抖性能。

欣赏一下用P20 Pro手机的“夜景”模式在法国巴黎拍摄的照片：

说到AI，P20 Pro相比之前的Mate10系列手机，除了可以用于防抖之外，还有其他方面的提升。这款手机的拍摄模式很多，但是很多小白用户不知道如何切换，有了AI，一切就迎刃而解，你拍摄人像时，它会自动识别出人像，然后自动切换到“人像”模式，从而匹配相对应的参数，保证人像拍摄的质量。同样，当你在暗光下拍摄时，它会自动切换到“夜景”模式，保证暗光拍摄的质量。

相比Mate 10手机，P20 Pro自动识别的场景也更多，可以达到19大类、500多种场景。这带来的效果是不言而喻的，让不会拍照的人也能拍出专业大片的效果。

欣赏一下用P20 Pro手机的“花卉”模式在北京植物园拍摄的照片：

AI对拍照的增强，还体现在人像模式下的光效模拟。切换到“人像”模式，可以选择不同的光效模式，无论是柔光，还是侧光，或者剧场光、蝴蝶光，总有一款适合当时的场景。我最喜欢的是蝴蝶光，效果非常棒！

除了是夜拍之王，P20 Pro的变焦也必须点赞。P20 Pro有一个800万像素的3倍光学变焦镜头，加上独有的三摄变焦技术，拥有了3倍光学变焦，5倍三摄变焦和最高10倍的数字变焦能力。在拍摄时，点击“3X”、“5X”可以很好地解决其他手机“无法拍得远”的痛点。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚说，手机拍照与专业相机拍照相比，仍旧存在两大痛点：暗光拍照差和远景拍照不清晰。华为P20 Pro较好的解决了这两个痛点。

总而言之，P20 Pro在手机拍照上的突破是具有里程碑意义的。一方面，莱卡三摄将光学变焦和“黑白+彩色双摄”发挥到了极致；另一方面，内置的麒麟970芯片因为有独立的NPU单元，使得终端的AI运算能力大大增强，由此让拍照如虎添翼，硬件加软件，摄影模组加AI，带来的是接近专业相机拍照的质量，以及小白式的简单便捷。

最后，以全球权威机构DxOMark对P20 Pro的评语结尾：

“我们已习惯于每一款新智能手机的摄像头都比前一代稍微好一些，但是看到华为 P20 Pro 的图像测试结果时，似乎华为手机一次性前进了一两代，表现非常优异。P20Pro 的三摄像头设置是我们在移动成像领域所见到的最大的创新之举，堪为名副其实的游戏规则革新者……如果您正在寻找目前搭载了最好的摄像头的智能手机，请不要再犹豫了。”