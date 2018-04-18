小鸟新无线降噪耳机发布：增加四级可调降噪功能

新浪数码讯 4月18日下午消息，小鸟音箱在北京召开发布会，发布新品无线降噪耳机Libratone TRACK+，这款全新的耳机支持降噪调节，拥有两种机身配色，售价为1498元。

新品耳机售价

Libratone TRACK+无线降噪耳机采用医用级液态硅胶材质，便于收纳，亲肤性较好，重量为28克，非常便携轻巧，还可防止衣物与耳机摩擦带来的异响。这款耳机的电池容量为120毫安时，充电1小时之后可实现8小时连续播放。

采用医用级液态硅胶材质

Libratone TRACK+拥有2个11.8mm喇叭单体，并采用了第二代CityMix Smart技术，支持四级可调降噪模式，用户可在耳机上、App中来进行调节，还可选择智能模式来自动适应环境，实现降噪。

其最大降噪量为20dB的高级降噪模式，除此之外还有中级降噪模式（-12dB）、防风降噪模式（0dB）、环境感知模式（+6dB）和环境增强模式，应对不同的环境来使用。

这款无线降噪耳机还支持防水功能，这对于喜欢运动的用户来说可能是个福音。在通话方面，Libratone TRACK+支持蓝牙通话，并可实现在耳机端接听、挂断和拒接电话。

另外，通过语音来唤醒人工智能助手也是Libratone TRACK+的一个新功能，用户可以直接通过耳机来使用，也可在App中添加，之后来操作。

在价格方面，Libratone TRACK+无线降噪耳机的售价为1498元，4月24日正式开始发售，会在天猫开启预售。另一款运动耳机Libratone TRACK售价为1098元，预计6月份在国内上市。

新浪点评：

Libratone TRACK+小巧轻便，功能强大，四级可调降噪功能是最亮眼的，但是人工智能助手的加入略有些鸡肋，实用性不强。