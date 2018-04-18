AI、AR改变什么？vivo Y85实测告诉你

本文来自手机之家

进入春季以来，不论是气温还是手机市场，都逐渐开始火热起来。各家厂商轮番上阵，纷纷拿出自家的旗舰产品，并且都拥有新的全面屏设计，高度利用机身的额头位置，让显示效果更加震撼。不过市场上有一款千元机，不仅做到了全新全面屏设计、还增加了AI、AR新技术，打破了以往新技术只能在旗舰机上运用的常规，那就是我们今天要说的vivo Y85，下面就带你了解千元机的新技术。

Jovi AI，信息管理好管家

在小编日常使用手机的时候，遇到过这样的烦恼，在接受各种信息的同时，无法对它们进行归类总结。使得要了解消息的时候总是繁乱，没有一个很好的集中。而vivo Y85拥有的Jovi AI能够很好的解决这一点。屏幕主页向左滑动即可进入。它能够收集小编常用软件，组合成一栏，比如说常用的微博、“吃鸡”等、都可以更加便捷的打开，再也不用在桌面上慢慢找图标了，提升了效率。

并且整合了悦享智能，显示了小编更加关心的步数，可见非常关心用户的健康问题，这一点上点个赞。Y85支持的背单词功能对于学生党来说简直就是福音，不仅收纳了4、6级词汇，还拥有TOEFL、雅思高频词汇，让学生党的备考路上又多了一个好帮手。集成的天气提醒能够在使用过程中更加方便的掌握天气情况，无惧天气变化。

这样以来，就无需在各大APP上转跳，减少了过去信息的步骤成本，增加了效率，这就是AI融入生活的具体表现。

智能游戏模式带来更纯净的使用体验

在游戏体验方面，vivo Y85采用了高通骁龙64位8核心处理器，在硬件上为游戏体验打下基础。在软件优化层面，vivo Y85拥有的游戏模式能够智能分配游戏资源，让游戏应用分配到更多的硬件资源，优化使用体验，保证了整体的运行流畅。

在细节方面，vivo Y85还支持在游戏界面下呼出QQ、微信等聊天界面。能够在线邀请三五好友开黑，无需转跳界面，依旧能够完成操作。能够减少步骤，增加效率，保障每时每刻的战机。

同时在游戏中，也无惧来电干扰，vivo Y85能够智能弹窗显示来电信息，能够做到不跳转页面接通，既不漏接电话，也不耽误团战，保证了游戏和通话的双重保障。

一键萌化，AR萌拍带来更多个性选择

vivo Y85的前置摄像头采用了1600万像素摄像头，能够支持AI美颜自拍，能够根据人脸性别进行美颜，同时还能够根据用户多次调整美颜参数的习惯，不断调整，让美颜更懂用户需求。除次之外，vivo Y85还支持AR萌拍，能够通过趣味贴纸，展现更多自拍可能。并且长按拍照键还能录制小视频，让自拍不仅更漂亮、还更加附有个性化与趣味性。

总结

此次Y85所搭载的AI与AR技术能够在我们使用过程中给予更好的体验。智能化的AI助手——Jovi能够整合多方面的信息，将各种烦乱的信息整合起来，提高使用效率，成为你的智能管家。在游戏方面，vivo Y85能够利用AI智能整合资源，提供更好的游戏体验，能够智能显示聊天界面与来电通话，无需转跳界面，大大提升了使用体验。

在相机上，不论是AI智能美颜还是AR萌拍，都能提供一个全新的拍照体验，不仅让照片美颜更加自然，并且拥有更多个性可言。此次vivo Y85对于AI与AR的运用都非常到位，都解决了在使用手机中的一些痛点，这些痛点的解决都能提升用户的整体使用感受。在这一点上，给vivo Y85点赞。