2018一季度国内手机份额：小华OV互抢用户 HTC近消亡

新浪手机讯 4月18日下午消息，大数据服务商QuestMobile近日公布了2018年一季度中国移动互联网数据报告，虽说这份报告主要关注的是国内移动互联网趋势，但其中也涉及智能终端（也就是手机产品）的部分。如果将他们去年12月与今年3月的市场份额数据对比，其中的变化更值得关注。

这种变化，反映了这个新用户已经接近枯竭的饱和市场里，各大厂商对用户的争夺，以及他们的产品及市场策略带给市场份额带来的变化。

截止今年3月国内各品牌智能终端市场份额

截止2017年12月国内各品牌智能终端市场份额

除了苹果和三星，中国智能终端份额排行榜上前十已经没有国外品牌。

苹果依旧以25.7%的市场份额占据第一位，但对比去年12月25.9%的数据，其实它是微跌状态，在经历的2015-16年的黄金时代后，苹果在中国虽仍占第一，但也一直是挣扎前行。

OPPO的市场份额从15.2%增长到17.2%，抢占了去年属于华为的第二位，去年这家厂商R9系列大卖，后半年则依靠R11系列入局，QuestMobile的春季报告并没确定机型表现，但我们相信，R11依旧是份额贡献的主力，新机R15则在4月才上市，作用尚未体现。

华为所占的市场份额从15.9%增长至16.8%，在一个饱和市场中，这个增量已经算不小，但仍少于OPPO，排在了第三位。不过这仅仅是中国市场，华为在欧洲等地还有一部分未计入其中；vivo的份额从12.2%增至12.3%，实际上，“蓝厂”的产品策略比它的老对手OPPO更激进，但X21对R15的战斗4月才开始，效果并未显现。

小米的市场份额从11.2%跌落到10.3%，在这三个月里，虽然它推出了从高端到低端的一系列产品，但仍没有遏制住其他厂商从自己这抢走用户。不过同样需要注意，小米在中端以及高端市场的新机发布时间至今也不过一个月，对市场的影响同样需要下个季度才能见分晓。

中国厂商主力军早已从“中华酷联” 变为“小华OV”，总体份额目前已占到了国内手机市场的56.6%，成为中坚力量，对抗着苹果的一家独大。

另一家国际厂商三星则继续滑落，从去年12月4.2%的市场份额跌到3.3%，一些分析师对三星表示悲观，造成三星销量下滑的引子是Note 7燃损事件，中韩关系随后做了助燃剂；但新浪数码认为，关键因素仍是三星旗舰手机价格高且销量不够多，作为“腰腿部”的中低端产品面对小华OV的无力，才是今天三星跌落的最主要原因。

在三星后面，金立2.6%、魅族2.2%、酷派1.8%、中兴1.1%，以及联想0.6%的市场份额表现。

这四家厂商共同特点是近三年有较大动荡，内部各种调整带来的不稳定，影响了其产品及市场策略，造成的结果就是用户流失到别的厂商那。若之前存量较大，例如酷派，即便不再生产手机，也依旧能占到一定份额。

去年12月在榜单上还有0.4%市场份额的HTC已经被归在“其他”品牌中。这个曾经在2010年风光无限的品牌，在去年曾尝试推出新手机产品挽救自己，只是并没有起到作用，它的手机业务已经接近消亡。（晓光）