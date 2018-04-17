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索尼Xperia XZ2国行价格公布 XZ2 Premium首次亮相

索尼Xperia XZ2国行价格公布 XZ2 Premium首次亮相
2018年04月17日 15:53 新浪手机
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　　新浪手机讯 4月17日下午消息，今日索尼正式在中国内地发布新旗舰Xperia XZ2手机售价为5999元4月17日（今日）预售，同时昨日东京发布的XZ2 Premium一同亮相但没有公布售价。

索尼旗舰机发布会现场索尼旗舰机发布会现场

　　索尼Xperia XZ2其实在今年的MWC2018（世界移动通信大会）亮相，上月也已经率先在中国香港推出，而这次发布的版本则是面向中国内地的国行版本。售价5999元，与港版6198港币价格相差近1000元。

　　这次Xperia XZ2一改往届的硬朗风格，采用全新设计语言，正面采用时下流行的5.7英寸18：9比例屏幕，机身的3D玻璃表面营造出舒适的握持感。机身整体玻璃采用康宁第五代大猩猩玻璃和金属框架构建而成。

XZ2背面设计彻底换了风格XZ2背面设计彻底换了风格

　　值得一提的是，指纹识别也从忘带产品的侧面指纹识别，“挪”到了机身背部，并取消了3.5毫米耳机插口。

　　3D玻璃配合圆润机身的手感相比前代更好。XZ2依然使用防水溅防尘设计，经IP65/IP68认证能够防尘防水。

　　配色一直是索尼产品的特色，XZ2拥有琉璃黑、水光银、森湖绿、紫晶粉四种配色。

边框看上去依然不窄边框看上去依然不窄

　　硬件方面，Xperia XZ2搭载了骁龙845处理器，存储为6GB+64GB的搭配，运行Android 8.0系统，电池容量为3180毫安时，支持快充与无线充电。

　　此外，索尼Xperia XZ2还采用了前置500万像素的摄像头及后置1900万像素摄像头，虽然缺少双摄的加持，但是支持4K HDR拍摄和超慢速视频录制，算是拍照方面的“必杀技”。

XZ2现场实拍图XZ2现场实拍图

　　其实在MWC2018旗舰，索尼发布的并不只XZ2一款还有XZ2 Compact小屏旗舰同时亮相。但由于索尼的销售策略这款产品在中国内地并不发售。

　　尽管Compact缺席，但是索尼为中国内地用户展示了一款XZ2 Premium，这也是XZ2系列的最高版本。

　　XZ2 Premium在设计语言上与XZ2两款产品相同，但在屏幕方面采用了4K级别分辨率，并且后置采用双摄像头设计。

XZ2 Premium设计风格和XZ2类似，新增了后置双摄XZ2 Premium设计风格和XZ2类似，新增了后置双摄

　　具体来说，XZ2 Premium选用5.8英寸4K分辨率（2160 x 3840）屏幕。机身背面的两颗镜头采用的是彩色加黑白的组合，其中主摄像头为1900万像素1/2.3尺寸传感器，光圈大小为f/1.8；副摄像头为1200万像素，f/1.6，主要用于提升暗光拍照时的效果。

　　双摄带来的改变主要集中在ISO性能上。根据索尼的说法，XZ2 Premium拍摄静态照片时ISO可达51200，而在捕捉动态视频时可达到12800。通常在这种高ISO捕捉下，我们会看到较多的颗粒感，不过索尼和高通联合打造了“AUBE融合图像信号处理”技术，降低噪点的同时还对弱光进行了优化。

　　XZ2 Premium保留了960帧慢动作视频拍摄功能，前置摄像头从XZ2的500万像素升级至1300万像数。

　　其他配置方面，索尼XZ2 Premium搭载高通骁龙845处理器，辅以6GB运行内存+64GB机身存储，扩展存储最高可达400GB。与此同时，XZ2 Premium配备了3540毫安时容量电池，预装安卓8.0系统。值得一提的是，该机支持IP68级防尘防水认证和无线充电。目前该机只提供黑色和银色。

　　发售方面，XZ2将在4月17日预售，售价是5999元。

索尼新机售价索尼新机售价

　　除了手机之外，索尼多款配件同时亮相，包括Style Cover Touch轻触智能手机套以及手机底座，以及USB蓝牙耳机SBH90C一起发布。

　　新浪点评：

　　在手机行业没有迎来大革新之前，原本以为索尼将以“保持”的姿态推出每款旗舰但这次不同。

　　全新的设计语言让我们看到了索尼在推动自己产品的变革，虽然结果让人饱受非议，但对于索尼来说最起码还是能看到改变。

　　最后，让我们憧憬下一代索尼Xperia手机设计吧。（瑞豪）

索尼XperiaXZ2
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