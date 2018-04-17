谷歌更新了AI玩家DIY套件包：门槛更低适合学生

新浪手机讯 4月17日下午消息，去年年底谷歌推出了AIY系列项目的硬件，鼓励开发者们和爱动手的技术发烧友自己在家搭建AI小硬件；而在最近，谷歌对这套设备做了更新，让DIY爱好者或者入门玩家上手门槛更低。

AIY全称是Artificial Intelligence Yourself，顾名思义就是利用AI来进行的DIY功能套件。去年年底推出Vision Kit套件内容包含了VisionBonnet电路板、镜头组、硬纸板机壳、背光按键、蜂鸣器以及扣具等，组装和调试后它可以识别一千个普通物体以及面部表情。但是，它缺少你在调适中必备的设备，比如树莓派Zero W以及存储卡。

更新后的套件

此次更新后AIY Vision和AIY Voice套件，包括Raspberry Pi Zero WH板和预先配置的SD卡，而Vision Kit也引入了Raspberry Pi Camera v2。省去了额外购买的过程。另外当你在破解时谷歌也提供了新的帮助。配套应用可以帮助你做设置。整体而言这套设备更适合初级玩家和学生。

具体到发售层面，Vision和Voice的售价分别为90美元和50美元（约合人民币560和310元）整体价格比此前略有上涨，毕竟多了新配件（王迪）。