新浪手机> 新机曝光 > 正文

谷歌更新了AI玩家DIY套件包：门槛更低适合学生

谷歌更新了AI玩家DIY套件包：门槛更低适合学生
2018年04月17日 15:00 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 4月17日下午消息，去年年底谷歌推出了AIY系列项目的硬件，鼓励开发者们和爱动手的技术发烧友自己在家搭建AI小硬件；而在最近，谷歌对这套设备做了更新，让DIY爱好者或者入门玩家上手门槛更低。

　　AIY全称是Artificial Intelligence Yourself，顾名思义就是利用AI来进行的DIY功能套件。去年年底推出Vision Kit套件内容包含了VisionBonnet电路板、镜头组、硬纸板机壳、背光按键、蜂鸣器以及扣具等，组装和调试后它可以识别一千个普通物体以及面部表情。但是，它缺少你在调适中必备的设备，比如树莓派Zero W以及存储卡。

更新后的套件更新后的套件

　　此次更新后AIY Vision和AIY Voice套件，包括Raspberry Pi Zero WH板和预先配置的SD卡，而Vision Kit也引入了Raspberry Pi Camera v2。省去了额外购买的过程。另外当你在破解时谷歌也提供了新的帮助。配套应用可以帮助你做设置。整体而言这套设备更适合初级玩家和学生。

　　具体到发售层面，Vision和Voice的售价分别为90美元和50美元（约合人民币560和310元）整体价格比此前略有上涨，毕竟多了新配件（王迪）。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有