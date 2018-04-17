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魅族内讧再度升级 高管或打伤员工

魅族内讧再度升级 高管或打伤员工
2018年04月17日 14:28 新浪手机
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　　本文来自IT内参　　

　　今天中午11时许，现任魅族员工@胖子二东 发布微博，称“事情败露想动手？还好证据保住了，你们好自为之，铁窗泪怎么唱来着？”并点名现任魅族高级副总裁的@杨柘JeffreyYang 。随后又被魅族市场营销部设计师@王斯文VinceWang转发，言语间恶言相向杨柘。

　　截至目前，虽然无法确定打伤员工是否为杨柘本人所为，但事件已经引起包括魅族在任或前员工在内网友的热议，其中不乏对于杨柘的讨论。

　　然而这并非魅族近期唯一一起“内讧时间”，就在本月15日，魅族科技总监@盖文张 在微博公开吐槽魅族CMO杨柘，无论对于杨柘本人，或是重用他的黄章来说，都是一个大写的尴尬。

　　4月22日（本周日），魅族即将在乌镇召开“雕刻时光”15系列新品发布会，然而伴随着内讧消息的不断升级，对于新品的首发销售以及魅族整体未来的运营，都将产生重大的负面影响。希望魅族早日平息内部争斗，终结人人自危的现状，重新拧成一股绳，带来更加优秀的产品，这才是回应魅友期待的正途。

　　新浪手机注

　　事件发生后，魅族高级副总裁杨柘已在微博回应，称“贼喊捉贼的演戏。。。。好在有公司人事部的人正好经过，有目击证人，我相信法律的公正，司法会马上介入。这个世界不是谣言可以裹挟的！”

杨柘在微博回应杨柘在微博回应
魅族杨柘内讧
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