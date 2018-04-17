三星向“刘海屏”下手？未来智能手机都长一个样

新浪手机讯 4月17日上午消息，三星向中国专利局（SIPO）提交了一项智能手机专利，其中展示了一款手机的外观设计，包括“刘海异形屏”和“消失的下巴”。该专利申请于2018年3月由三星提交给中国专利局。

三星向中国专利局提交的专利

从该专利的简图上，我们能看到当下流行的“刘海屏”设计，并且还把手机的“下巴”干掉了。这是三星首次展现出对“刘海异形屏”的兴趣。在过去一段时间里，三星一直以“全视曲面屏”作为主打设计，其中端机型则保留着传统屏幕设计。

除此以外，图中展示的智能手机和不同的手机没有太大区别。它配备了后置双摄，USB Type-C接口，电源键以及音量键。不过，我们没有在该机身上看到指纹识别的痕迹，故而推测它很可能采用屏下指纹技术，当然也不排除三星只是为了展示“刘海屏”设计。

在去年苹果iPhone X发布后，“异形刘海屏”的设计成为一种潮流，许多安卓厂商开始跟进。由于缺少像iPhone X那样的3D镜头模组，多数安卓厂商制造的手机“刘海”比iPhone X短很多，并且安卓厂商们还为这些设备提供了“遮挡刘海”的方式。

作为全球最大智能手机制造商之一，三星有望加入到这一阵营当中，生产带有“刘海”的异形屏手机。到目前为止，三星的中端手机和国产同档智能手机相比设计上并不占优势，求助于“刘海屏”也在情理之中。

三星提交的另一项专利

不过话说回来，提交的专利并不能说明什么问题，它不像工信部曝光的“证件照”那么有说服力。科技公司提交专利往往是一种手段，这并不意味着这些公司一定会付诸行动。除了上述专利，三星还有另一项专利曝光，它比上面专利更加激进，手机屏幕占比达到99%，不过类似的手机想要达到量产恐怕还要等上几年。

尽管如此，这仍然是一个有趣的现象。去年，三星还炫耀过“全视曲面屏”的优势，并在广告中嘲讽了苹果iPhone X的“异形刘海屏”。（苏航）