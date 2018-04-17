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相当酷炫 OPPO F7钻石黑版印度开订

相当酷炫 OPPO F7钻石黑版印度开订
2018年04月17日 08:46 手机中国
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　　据外媒报道，OPPO F7钻石黑版昨日已在印度开启预订，4月21日发货上市。这款特别版内置6GB运存+128GB存储，售价为26990卢比，约合人民币2587元。相比，R7普通版在3月26日发布后，已于本月初上市，普通版内置4GB运存+64GB存储，售价为21990卢比，约合人民币2108元。

OPPO F7钻石黑版印度开订OPPO F7钻石黑版印度开订

　　OPPO F7钻石黑版后壳采用特殊的钻石图案处理，其不平表面采用多层玻璃面板打造，能够在不同角度反射光线，看起来非常酷炫。

　　OPPO F7钻石黑版采用6.23英寸“刘海”显示屏，分辨率为2280x1080级别，高宽比为19：9。该机最大卖点是前置2500万相机，号称是“自拍专家”，前置摄像头具有HDR功能，支持AI功能，可以识别男性和女性，并进行相应的美化，即便男女同框。另外，该机还支持鲜艳模式，让颜色更饱和，还有AR贴纸功能。

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　　其他配置方面，跟普通版一样，搭载联发科P60处理器，内置3400mAh电池，运行基于Android 8.1的ColorOS 5.0系统。

　　OPPO F7钻石黑版目前可在印度电商Flipkart预订，未来还可在印度各大线下零售店购买。

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