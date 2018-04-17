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中兴遭美国7年禁令 可能影响5G网络推进

中兴遭美国7年禁令 可能影响5G网络推进
2018年04月17日 08:43 新浪综合
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　　本文来自华尔街见闻

　　美国商务部周一宣布，禁止美国公司向中兴通讯销售电子技术或通讯元件，为期长达7年。

　　去年三月，中兴通讯承认违法向伊朗出口美国商品和技术，并与美国商务部达成和解同意缴纳共计11.9亿美元的罚款，以及开除、处分部分相关人员。

　　这一长达5年的调查自奥巴马任期内开始，在2016年3月首次披露。但美国商务部称，中兴在处分相关工作人员这件事上撒了谎。“这种过分的行径不能被忽视。”商务部部长罗斯在声明中称。

　　中兴通讯回应称：

中兴通讯已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，与各方面积极沟通及应对。

　　中金公司称，美国商务部对中兴通讯施加出口权限禁止令，若不能在1-2月内达成和解，会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售，同时对当前全球和中国的运营商网络建设带来一定影响，并有可能影响未来5G网络的推进。

大方面看此次事件是中美贸易摩擦的一部分，可能需要商务部等政府相关部门出面通过外交途径加以解决。

　　美国商务部官员强调，对中兴的措施与白宫近几周的其他行动无关。但英国金融时报援引一名美国商务部高级官员表态称，现在的时点的确有些不巧，“这让它们看起来是联系在一起的。”

　　特朗普在美东时间周一清晨发推，再度提到中国操纵人民币汇率的问题，令中美紧张局势进一步升温。 

　　英国金融时报的报道还提到，周一，英国网络安全监督机构也书面警告该国电信运营商，不要使用中兴的设备。

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