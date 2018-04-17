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5G已到家门口 看手机厂商是如何接驾的

5G已到家门口 看手机厂商是如何接驾的
2018年04月17日 08:40 中关村在线
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　　经常听到有人这样说，对于任何行业而言，把握住风口都是至关重要的，不是有那么句话吗？“站在台风口，猪都能飞上天”，虽然乍一听貌似不是什么好话，给人一种投机取巧的感觉，但太多现实证明，风口就是趋势，趋势就是需求，谁把握住需求就能站稳脚跟，不说所向披靡，起码不会输在起跑线上。     

　　就拿智能手机行业而言，远了不说，就以近五年为例，我们见证了多少个行业风口？先是4G，然后是双摄像头，接着是全面屏，继而又是人工智能，可谓是你方唱罢我登场。现如今，又到了5G的时代了，让人不能不感叹科技圈儿真是瞬息万变，想要在这之中更好地生存下去，就不能给自己以“喘息”的机会。

　　那么，面对即将到来的5G时代，各大智能手机厂商都做了怎样的“接驾”准备呢？今天这篇文章我们就来一同看看，包括华为、OPPO、vivo在内的几大国内巨头为迎接5G来临都做了些什么。

　　首先，我们还是先来对5G在现阶段的发展状况进行一个简单的了解吧。众所周知，我国的移动通信技术起步虽晚，但在5G标准化研发方面却已然处在引领者的地位。无论是政府、企业还是科研机构，各方都对5G的布局及应用高度重视，从起初便力争在全球5G标准制定上掌握主动权。我国的5G标准化研究提案早在2016的世界电信标准化大会第六次全会上就已经获得了批准，说明我国的5G技术走在了世界前列。    

我国的5G技术走在世界前列我国的5G技术走在世界前列

　　想要先发制人，最重要的就是把握住核心技术，在这方面我国的几大智能手机厂商已经取得了优势。以华为、中兴这两大通信业巨头为首的终端企业纷纷着力于5G技术的研发和布局，在标准制定与实际应用方面已深受业界认可。举个例子，中兴早在2014年就联合中国移动完成了全球首个TDLTE 3D/Massive MIMO基站的预商用测试，在当时引发了众多国内外同行的瞩目。

　　好了，说了这么多，下面就让我们正式回归主题，看看华为、中兴、OPPO、vivo这四大国内智能手机厂商分别为迎接5G做了哪些准备吧！

　　华为：我推出了全球首款5G商用芯 羡慕不？

　　众所周知，1987年成立的华为，一直以来都堪称我国乃至全球通信领域的佼佼者和领军者，其在通信技术方面的积累与研发实力即便是苹果、三星这样的国际巨头都要为之侧目。因此可以想见，华为在布局5G时相比其它绝大多数同行是有着得天独厚的优势的。

作为通讯领域巨头 华为在5G研发方面拥有更大优势作为通讯领域巨头 华为在5G研发方面拥有更大优势

　　早在2016年4月，华为便率先完成了国家5G测试项目第一阶段的工作，并且设立了全球规模最大的5G技术验证外场。在所有参与测试的厂商中，华为的测试项目覆盖面最广，并且完全达到了测试目标。

　　而在产学研协同推进方面，华为也算是功不可没，不仅参与了欧盟METIS/METISII、5GPPP、中国IMT-2020（5G）推进组以及日本5GMF、韩国5GForum等行业机构联盟，还与全球几十所高等院校积极合作，共同开展5G研究。

　　功夫不负有心人，在今年二月举行的世界移动通信大会（以下简称MWC 2018）上，华为终于交出了一份过硬的成绩单，推出了全球首款商用级5G终端芯片——华为巴龙5G01。

全球首款商用级5G芯片——华为巴龙5G01（图片引自微博@余承东）全球首款商用级5G芯片——华为巴龙5G01（图片引自微博@余承东）

　　华为巴龙5G01是全球首款达到商用级别的、基于3GPP标准研发生产的5G芯片，支持全球范围内主流的5G网络频段，包括Sub6GHz（低频）、mmWave（高频），理论上可实现最高2.3Gbps的数据下载速率。

　　除此之外，巴龙5G01支持两种5G组网方式，一个是Non Standalone（非独立组网），简称NS，意思就是5G网络架构集成在LTE上。还有一种就是Standalone（独立组网），简称SA，这种组网方式是无需依赖于LTE的。 

　　据悉，华为巴龙5G01是首款基于冻结后的5G标准研发的商用级芯片，这标志着华为在业内率先突破了5G终端芯片的商用瓶颈，而它也使得华为成为了业内首家同时手握5G芯片、终端、网络，以及可以为用户提供端到端解决方案的公司。据悉，华为的5G智能手机设备将会在2019年第四季度问世。

　　中兴：我打通了国内5G首Call 服吗？

　　众所周知，国内在通信领域最能与华为一较高下的就是中兴了。中兴通讯成立于1985年，三十多年来无论行业如何变迁，世事如何变化，中兴始终如一地坚守着通信这块阵地，致力于技术创新和专利积累，是全球通信业界专利数量最多的企业之一。

中兴提出“Leading 5G innovation”口号，争做5G先锋中兴提出“Leading 5G innovation”口号，争做5G先锋

　　在推动5G发展方面，中兴一直以来提出的口号就是“Leading 5G innovation”（意为：5G先锋），而这句话也是中兴目前行业地位的真实写照。

　　中兴对于5G的研究最早可追溯到2009年，当时4G还尚未普及，绝大多数用户还在使用功能机，5G更是只处在概念阶段。当时，业界讨论的方向很多，但中兴却坚定地相信5G的关键技术在于大规模天线阵列、新空口结构、新波形编码，以及高频通信等。就目前的发展状况来看，中兴当时的预判是很准确的。

中兴在业内率先提出Pre5G概念中兴在业内率先提出Pre5G概念

　　2014年的时候，中兴就率先提出了Pre5G的概念，主张将Massive  MIMO、超密集组网、云，以及核心网等领域的5G技术应用到4G网络之中，在不对用户所持终端发生改变的基础上，让用户提前享受到近似5G的上网体验。据悉，目前中兴的Pre5G产品已在40多个国家投入了大规模商用。

2018年4月2日，中兴联合移动打通了国内首个5G电话2018年4月2日，中兴联合移动打通了国内首个5G电话

　　然而，前期无论付出了多少努力，为的都是厚积薄发，今年，对于中兴而言可以算是出尽风头的一年了。4月2日，中兴联合中国移动在广州打通了我国首个5G电话。据悉，这通电话是基于3GPP R15标准的，中兴官方表示，该通电话的成功打通，标志着我国5G商用进程进一步加速，为真正的万物互联迈出了关键性的一步。

　　OPPO：5G终端先行者 抢先布局5G应用

　　OPPO目前已经是全球出货量第四、国内出货量第二的智能手机品牌，而当提及OPPO的时候，如果你脑海中的概念还仅仅停留在闪充、拍照、精致这些字眼儿上，就未免有些片面了。因为，在通往5G的道路上，OPPO比任何人都更有想法。

　　如果说华为和中兴是凭借几十年的通信技术积累在5G时代得以风声水起，OPPO则开辟了一条和它们不一样的路子，那就是以用户核心需求为基准点，由此出发探索更多样、更实际的5G应用场景。

OPPO积极拓展5G应用场景OPPO积极拓展5G应用场景

　　上周我们就曾报道过，OPPO基于5G网络技术探索出了一种高码率的3D视频通话技术。可能乍一跟大家这样说有点儿令人一头雾水，举个生动形象的例子好了。相信爱看电影的朋友们对于《星球大战》这部影片都不会感到陌生，这部片子最大的亮点就是大量使用了全息影像技术，让远在千里之外的人真实地呈现在眼前，就如同面对面交流一样。而OPPO正在做的事，就是希望让这一原本只在科幻片中出现的情节普及到千家万户。

OPPO基于5G网络开发3D视频通话技术OPPO基于5G网络开发3D视频通话技术

　　虽然官方对于这项未来感极强的新技术还没有过多透露，但据悉OPPO正在研发的这个基于5G网络开发的3D视频通话技术，是把结构光技术与5G网络有机结合，利用5G高速率的特性，通过传送大数据量的3D视频信号，带来全新的视频通话体验。

　　其实，OPPO在老早之前就已经参与到了5G标准制定中，在今年一月召开的中国5G第三阶段技术规范发布会上，OPPO凭借对5G国际标准的理解，成为了参与此次终端规范编写的有且仅有的智能手机终端制造商。回望过去，OPPO早在2015年初就正式成立了5G通信标准团队，招募了多名具有长期国际标准制定经验的专家。

　　在今年二月于巴塞罗那巴塞罗那召开的MWC大会期间，中国移动联合了全球20家终端产品制造商在GTI国际产业峰会一同启动了5G终端先行者计划，而作为国内5G标准制定的重要参与者之一，OPPO率先成为了该计划的成员。

　　vivo：抢先入局 只为让你后年用上5G手机

　　提及vivo，总是会给人一种稳扎稳打却又不甘于人后的感觉，做产品如此，布局5G亦是如此。早在两年前，国际电信联盟刚提出5G愿景不久，vivo便率先启动了5G基础技术研发，并深入参与到全球5G标准制定工作中。

vivo积极参与全球5G标准制定vivo积极参与全球5G标准制定

　　2016年，vivo正式成立了5G研发中心，开始参与5G核心技术与标准化研究。到了2017年，不过短短一年的时间，vivo便已成为3GPP 5G标准化研究进程中技术贡献最大的终端企业之一。

　　此外，作为5G落地不可缺少的媒介，运营商的作用不容忽视，vivo也意识到了这一点，积极与运营商就5G研发测试保持密切合作。2016年的时候，vivo就会同中国移动围绕5G技术研究开展了合作，双方联名向3GPP提交了5G终端省电研究项目建议。另外，由移动牵头的GTI终端白皮书与中国移动5G终端规范的制定工作，vivo也都参与其中并提出了技术建议。

　　去年，vivo正式启动了5G天线和射频关键技术的研发工作，同时加入了中国移动5G终端先行者计划。

vivo是中国移动5G终端先行者计划成员vivo是中国移动5G终端先行者计划成员

　　据悉，vivo将于今年正式启动5G终端试验样机的研发工作，参与运营商的规模化试验，2019年将推出5G预商用终端，2020年正式实现5G手机的商用。

　　写在最后

　　可见，5G作为智能手机行业的又一大“风口”，没有一家终端厂商甘愿输在起跑线上，纷纷发力于此，华为首发商用芯片；中兴打通了国内首个5G电话；OPPO致力开发更多地应用场景；vivo则加紧技术研发和与运营商的对接，希望让大家早日用上5G手机。这一切的一切都体现了厂商们的良苦用心，和追求创新、追求上进的品质，而这对于我们普通用户而言无疑是利好的，眼看2018即将过半，让我们一起满怀期待迎接5G终端元年的到来吧！

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