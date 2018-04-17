你以为iPhone设密码就安全了？破解最快只要六分半

传说中iPhone破解工具“灰钥匙”

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新浪手机讯 4月17日上午消息，之前我们曾报道过一款叫“灰钥匙（GrayKey）”的iPhone破解工具，今天国外媒体继续透露了更多关于这个神秘工具的细节，它比我们想的还厉害，破解一部设置过4位密码的iPhone，最快只要6.5分钟。

此前的新闻说用这个盒子破解6位密码的iPhone需要数日，但其实已经用不了这么久。

造成这种状况也跟苹果自己的保护机制有关。约翰霍普金斯信息安全研究所（John Hopkins Information Security Institute）的助理教授、密码学家马修-格林（Matthew Green）在Twitter上说，有一个漏洞让苹果的密码猜测保护失效，一个4位数的密码平均在6.5分钟内就可以破解，而6位密码可以在11小时内算出来。

iOS系统有内置的选项，在输错10次密码之后清除iPhone，或是输错5次后自动延迟，但GrayKey似乎绕过了这些保护措施。

苹果在2015年推出iOS 9时候，将默认的4位密码改为6位，不过很多用户觉得输入6位太麻烦，还是会设置4位的。

你设置了几位密码？

但这么做非常不安全，根据格林的说法，4位密码最慢13分钟、平均6.5分钟破解；6位密码破解11小时，平均11.1小时；8位密码最慢92.5天，平均46天；10位密码破解最慢需要9259天（25年），平均4629天（13年）。

安全专家建议人们应该使用至少7个字符以上密码，并使用数字、字母和符号混合，密码越复杂越长越好。

但实际生活中，90%以上的人懒得这么干——实际情况是，除非商企政要，否则一般人的手机也不会有人愿意花这么大精力和时间破解。（晓光）