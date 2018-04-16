索尼公布新旗舰XZ2 Premium：终于用上了后置双摄

新浪手机讯 4月16日下午消息，索尼正式宣布旗下新机Xperia XZ2 Premium的相关消息，该机采用了与XZ2相同的“流动设计”，配备4K屏幕，并首次采用了后置双摄像头。新机预计会在今年夏季发布，确切价格还不得而知。

索尼新旗舰Xperia XZ2 Premium

在2018年MWC世界通讯大会上，索尼发布了两款旗舰产品——Xperia XZ2和XZ2 Compact，这一次索尼正式拿出了旗下另一款旗舰Xperia XZ2 Premium。该机在设计上和XZ2系列一样采用了“流动设计”，不过它改善了相机、屏幕和电池部分。

和XZ2相比，外观变化不大

索尼Xperia XZ2 Premium配备5.8英寸4K分辨率（2160 x 3840）屏幕，材质为IPS LCD屏幕，像素密度为760像素/英寸，屏幕占比达到73.36%。该机支持HDR视频，能在游戏和视频时带来更好的体验。

拍照方面，Xperia XZ2 Premium成为索尼首款双镜头手机。 XZ2 Premium背面的两颗镜头采用的是彩色加黑白的组合，而不是苹果和三星采用的广角加长焦的组合方式。其中主摄像头为1900万像素1/2.3尺寸传感器，光圈大小为f/1.8；副摄像头为1200万像素，f/1.6，主要用于提升暗光拍照时的效果。

新机背面和XZ2相似

双摄带来的改变主要集中在ISO性能上，根据索尼的说法，XZ2 Premium拍摄静态照片时ISO可达51200，而在捕捉动态视频时可达到12800。通常在这种高ISO捕捉下，我们会看到较多的颗粒感，不过索尼和高通联合打造了“AUBE融合图像信号处理”技术，降低噪点的同时还对弱光进行了优化。

和市面上其他双摄一样，XZ2 Premium提供了景深虚化效果。如果你想拍摄黑白照片，也可以让黑白摄像头单独工作，不过这个功能不会直接体现在新机上，而是通过2018年第三季度的软件更新来实现。

除此以外，新机保留了960帧慢动作视频拍摄功能，前置摄像头从XZ2的500万像素升级至1300万像数。

其他配置方面，索尼XZ2 Premium搭载高通骁龙845处理器，辅以6GB运行内存+64GB机身存储，扩展存储最高可达400GB。与此同时，XZ2 Premium配备了3540毫安时容量电池，预装安卓8.0系统。值得一提的是，该机支持IP68级防尘防水认证和无线充电。目前该机只提供黑色和银色。（苏航）