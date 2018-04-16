新浪手机> 新机曝光 > 正文

索尼公布新旗舰XZ2 Premium：终于用上了后置双摄

索尼公布新旗舰XZ2 Premium：终于用上了后置双摄
2018年04月16日 17:34 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 4月16日下午消息，索尼正式宣布旗下新机Xperia XZ2 Premium的相关消息，该机采用了与XZ2相同的“流动设计”，配备4K屏幕，并首次采用了后置双摄像头。新机预计会在今年夏季发布，确切价格还不得而知。

索尼新旗舰Xperia XZ2 Premium索尼新旗舰Xperia XZ2 Premium

　　在2018年MWC世界通讯大会上，索尼发布了两款旗舰产品——Xperia XZ2和XZ2 Compact，这一次索尼正式拿出了旗下另一款旗舰Xperia XZ2 Premium。该机在设计上和XZ2系列一样采用了“流动设计”，不过它改善了相机、屏幕和电池部分。

和XZ2相比，外观变化不大和XZ2相比，外观变化不大

　　索尼Xperia XZ2 Premium配备5.8英寸4K分辨率（2160 x 3840）屏幕，材质为IPS LCD屏幕，像素密度为760像素/英寸，屏幕占比达到73.36%。该机支持HDR视频，能在游戏和视频时带来更好的体验。

　　拍照方面，Xperia XZ2 Premium成为索尼首款双镜头手机。 XZ2 Premium背面的两颗镜头采用的是彩色加黑白的组合，而不是苹果和三星采用的广角加长焦的组合方式。其中主摄像头为1900万像素1/2.3尺寸传感器，光圈大小为f/1.8；副摄像头为1200万像素，f/1.6，主要用于提升暗光拍照时的效果。

新机背面和XZ2相似新机背面和XZ2相似

　　双摄带来的改变主要集中在ISO性能上，根据索尼的说法，XZ2 Premium拍摄静态照片时ISO可达51200，而在捕捉动态视频时可达到12800。通常在这种高ISO捕捉下，我们会看到较多的颗粒感，不过索尼和高通联合打造了“AUBE融合图像信号处理”技术，降低噪点的同时还对弱光进行了优化。

　　和市面上其他双摄一样，XZ2 Premium提供了景深虚化效果。如果你想拍摄黑白照片，也可以让黑白摄像头单独工作，不过这个功能不会直接体现在新机上，而是通过2018年第三季度的软件更新来实现。

　　除此以外，新机保留了960帧慢动作视频拍摄功能，前置摄像头从XZ2的500万像素升级至1300万像数。

　　其他配置方面，索尼XZ2 Premium搭载高通骁龙845处理器，辅以6GB运行内存+64GB机身存储，扩展存储最高可达400GB。与此同时，XZ2 Premium配备了3540毫安时容量电池，预装安卓8.0系统。值得一提的是，该机支持IP68级防尘防水认证和无线充电。目前该机只提供黑色和银色。（苏航）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有