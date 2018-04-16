天猫高端用户抢货猛 百台华为MateRS被秒空

相信很多人都有在天猫购买手机的经历，下单付款之后商家就会委托给快递公司负责送货，但是你一定没有体验过下面这种购买手机的经历，不仅可以线下开箱、体验、购机，而且负责送货的竟然是保时捷911超跑，收到手机的那一刻尊贵感油然而生，这样的天猫购物经历太炫酷了！

这到底是怎么一回事呢？原来这是华为手机和天猫一起举办的“华为天猫旗舰店超级粉丝日”活动，是天猫线下手机新零售的一种尝试，为的是打造新品手机入手“零时差”的购买体验，并且解决了以前第一批购机用户没办法体验真机只能够通过图片、视频介绍来决策购买的痛点。

这次活动的主角就是华为Mate RS保时捷设计版手机，这也是目前华为推出的价格最贵的手机了，售价为9999元起。不过这款手机虽然贵，但是也是物超所值，是与保时捷最新的911 GT3 RS一样，同属于致敬保时捷品牌诞生70周年的代表作。

在4月12日的时候，当华为Mate RS保时捷设计在天猫首发的同时，天猫联手华手机为打造的创新首销模式也同步开始，线下华为与天猫精心的布置了高端的场馆，并且还有保时捷911超跑在现场进行展示。

用户可以在车内率先体验到华为Mate RS保时捷设计手机，感受屏内指纹、无线充电、八曲面机身设计、6英寸2K分辨率的曲面屏幕，以及联合徕卡全新打造的三镜头模组等带来的出色体验。

这么高端的线下活动，来的自然也都是天猫的高端用户，甚至有的用户是飞过来参加活动的，看来华为Mate RS保时捷设计的魅力真的不小！

而且经过现场开箱体验之后，前来参加活动的高端用户对华为Mate RS保时捷设计是赞不绝口的，并且立刻就有很多人在现场通过天猫的线下的云货架下单付款，这样的购机方式也很新颖。

而且这次全新的首发模式也创造了多个销售的新纪录，比如说是在华为天猫旗舰店100台售价万元的保时捷版Mate RS一秒内被一抢而空，而且还创造了“最快第一人”等手机销售的新记录。

在下单购买之后的第二天，也就是4月13日华为天猫旗舰店超级粉丝日活动当天，就有杭州的用户接到了送货的电话，结果下楼一看立刻就惊呆了，送货的并不是普通的快递小哥，而是保时捷911超跑，这样的尊贵服务是前所未有的，不过却能够让购机用户感受到华为Mate RS保时捷设计确实是一款彰显身份的手机，同时也能够让用户更深的感受到华为Mate RS保时捷设计和保时捷跑车的匹配性。

除了有杭州的保时捷911超跑负责送货之外，在上海也是有很多保时捷911超跑的车主集体出动并被网友拍下来发到了网上。

4月14 日上午11点，在上海长宁来福士店有12辆保时捷跑车车主把车停在了来福士的商场门口，然后跑向华为销售店排队购买手机，这些车主也都是因为华为和保时捷合作的Mate RS保时捷设计而来。

从华为和天猫这次的联合“零时差”购机活动以及保时捷送货、车主排队购机来看，不仅实现了更好、更高端的购机体验，而且配送服务也是别出心裁，给用户带来了惊喜感，就为了这份用心，华为Mate RS保时捷设计就值得入手！