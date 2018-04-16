外媒汇总了与苹果设备相关的犯罪案件：有些很奇葩

日常生活中我们总能看到类似“苹果iPhone救人一命”、“Apple Watch再破奇案”的新闻，而苹果公司关于用户隐私和执法机构的辩论也一直在持续。

与苹果设备相关的犯罪案件汇总

外媒Appleinsider对近期涉及苹果产品的犯罪故事做了一次汇总，新浪数码对这篇文章做了编译，来看看和苹果设备相关的案件都有哪些。

Apple Watch数据解决了澳大利亚谋杀案

Apple Watch的数据帮助警方解决了澳大利亚2016年的一起谋杀案。根据澳大利亚ABC新闻的报道，调查人员从被害人的Apple Watch上收集到一些数据，这些数据显示被害人的侄女策划了一次家庭入侵事件，并亲自犯下了罪行。Apple Watch的活动数据和心率测量有助于警方确定谋杀案的时间，这一重要证据导致年轻的凶手被捕。

在弗吉尼亚州偷盗iPhone是一项重罪

弗吉尼亚州最近更改了盗窃重罪的门槛，但是新数额依然涵盖了大多数iPhone的价格，当地人认为盗窃iPhone的念头会让小偷养成偷盗的习惯。根据Marketplace网站的消息，弗吉尼亚州立法者最近达成了一项协议，将该州偷盗重罪的门槛提高到500美元，在此之前则是200美元。

苹果员工在飞机上被指责偷盗iPhone

一位27岁的男子被指控在英国航空公司上偷了另一名乘客的iPhone设备，这名男子表示他之所以被指控是因为他是这架飞机上唯一的黑人。根据每日邮报报道，飞机降落巴塞罗那后，这名男子遭到警方的搜查，不过事实证明是失主自己将iPhone忘在了飞机的洗手间。有意思的是，这名被怀疑的男子恰巧是一家Apple Store的员工。

得克萨斯州发生的苹果商店混战

本周，位于德克萨斯州一家商场的Apple Store发生了一场纠纷，一名顾客被误认为偷了一副AirPods耳机。 根据当地电视台报道，这名顾客将耳机放在他年幼儿子的婴儿车上，结果被一名身份不明的男子K.O.了。不过这场混战过后没有人逮捕。

iPad被直接从商店员工手中抢走

在新奥尔良，一名男子走进一家AT&T商店，并从商店员工的手中直接拿走iPad。 WWL电视台称，这起盗窃案被当时店内的监控记录了下来。

涉及苹果iPhone的诈骗案

骗子会打电话给当地居民，声称自己是苹果工作人员，并要求远程访问用户的电脑。据华尔街日报报道，骗子会用一段苹果公司的录音欺骗消费者，让他们误以为自己的Apple ID出现了问题。消费者根据录音提示转接后会收到一名“苹果客服代表”的电话，并要求远程访问机算机，然后收取100美元的iTunes礼品卡作为“报酬”。还有一种情况会省略录音转接的过程，直接打电话欺骗消费者。

发生在安缇安（Auntie Anne‘s）饼干店的偷盗案

三名犯罪嫌疑人在新泽西州一家商场的安缇安饼干店偷盗iPad被捕。根据当地新闻网站报道，这三名嫌疑人分别被指控动产盗窃罪，非法入侵和窝藏赃物的罪名。

城市员工涉嫌使用公费购买苹果产品

位于德克萨斯州公用事业部门的一名后勤官员因从市政金库窃取超过15000美元而被捕，其中包括他在城市信用卡上为两部iPhone、两部Apple Watch，电动工具和“50克金条”消费。 据报道，该官员被指控盗窃，因为苹果产品不是城市信用卡的批准费用。

（苏航）