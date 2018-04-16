魅族15发布前夕，杨柘讽刺网友为“戴面具的疯狗”

本文转自驱动中国

作者：龚进辉

魅族15系列发布前夕，即将离职的魅族总监盖文章在微博公开炮轰主管营销的魅族高级副总裁杨柘，称其入职近1年来并未带领魅族走出困境。同时，微博网友@陈兆雄雄雄雄 爆料，杨柘把原TCL通讯人马招揽进魅族，其执掌TCL通讯中国区的业绩众人皆知。

除了在魅族内部不被认可，杨柘与广大煤油（魅族粉丝的称号）、网友的关系也并不好，引发后者强烈反弹。去年7月底，Pro 7因再度以万年联发科形象示人遭到网友疯狂吐槽，原本以为坚信配置够用的魅族高管已经习惯了这一槽点，但万万没想到，作为魅族营销一把手的杨柘说了句有失水准的话，将魅族置身于用户对立面。

“几乎100%轿车最高时速都到200km以上，而几乎99%的人，一生也没有超过时速180km。。。。。一个物质极大丰富，配置过度要求的时代。买参数，到底多少是为极致享受？多少是人云亦云的附和？这是一个问题。”杨柘再次阐述“因手机性能过剩而降低配置”这一观点，李楠也曾反复提及，等于间接承认Pro 7配置低的事实，或许魅族产品理念是配置够用即可，对追求顶级配置不太感冒。

无论这一观点正确与否，都不至于遭致用户疯狂吐槽，真正让用户反感的是杨柘公然讽刺不同意见者，想当然认为那些追求手机高性能的用户只会跟风附和。似乎在他眼中，追求高性能不仅多此一举，而且与缺乏主见画上等号。不难看出，“配置够用”已超出杨柘为Pro 7配置低辩解的范畴，成为攻击网友人云亦云的有力武器。

在我看来，杨柘可以通过摆事实、讲道理来驳斥不同意见者，但不能盲目质疑其动机，在未经证实的情况下，他偏激地认为不同意见者对使用手机缺乏主见，只会跟风附和，难怪会激怒大量用户。在强大的舆论压力之下，杨柘不得不关闭微博评论来图个清静，至今仍未开放评论。

随着魅族15系列发布会日益临近，杨柘出格言论再度引起巨大争议。他在与网友互动时透露了关闭微博评论的原因，不仅将自己包装为“学者”，还讽刺网友为“戴面具的疯狗”，让人气愤不已。话说，杨柘时不时惹众怒，颇有锤子创业初期罗永浩狂怼一切的风范，后者后期的蜕变证明这是一条走不通的死路，无煤油不魅族，难道魅族掌门人黄章不管管大嘴“杨大师”？

既然“杨大师”如此自我，煤油的意见和建议一概不听，尤其是屏蔽一切批评声音，那不妨大胆设想，如果15系列再卖不好，他在魅族内外都不讨好，处境或将极其尴尬，甚至不排除下台负责。