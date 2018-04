苹果终于想开？或将允许第三方开发者设计表盘

相关阅读:苹果禁止第三方为Apple Watch开发表盘应用

Apple Watch表盘揭秘:拍一朵花用了285小时

新浪手机讯 4月16日上午消息,一些开发人员查看过watchOS 4.3.1的代码后,认为苹果公司即将支持第三方开发Apple Watch表盘。

自Apple Watch问世以来,它就不允许第三方开发者自己设计表盘,或许苹果认为只有他们才能提供美观度和体验都最好的表盘。尽管官方提供了十来种正式或卡通的表盘,但依旧有人觉得不够用,还是希望有更多的样式。

目前Apple Watch上的表盘

这个期待或许即将成真,一些开发人员查看了watchOS 4.3.1上的代码,发现NanoTimeKit框架的一个组件有注释:这是第三方表盘的配置(This is where the 3rd party face config hundle generation would happen)。

开发者在代码中发现新线索

这个功能目前还没有实现,但显然苹果在考虑这件事,而且似乎不会很远了,我们启期一下watchOS 5吧,就在今年6月的WWDC大会上。(晓光)