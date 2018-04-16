苹果终于想开？或将允许第三方开发者设计表盘

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Apple Watch表盘揭秘：拍一朵花用了285小时

新浪手机讯 4月16日上午消息，一些开发人员查看过watchOS 4.3.1的代码后，认为苹果公司即将支持第三方开发Apple Watch表盘。

自Apple Watch问世以来，它就不允许第三方开发者自己设计表盘，或许苹果认为只有他们才能提供美观度和体验都最好的表盘。尽管官方提供了十来种正式或卡通的表盘，但依旧有人觉得不够用，还是希望有更多的样式。

目前Apple Watch上的表盘

这个期待或许即将成真，一些开发人员查看了watchOS 4.3.1上的代码，发现NanoTimeKit框架的一个组件有注释：这是第三方表盘的配置（This is where the 3rd party face config hundle generation would happen）。

开发者在代码中发现新线索

这个功能目前还没有实现，但显然苹果在考虑这件事，而且似乎不会很远了，我们启期一下watchOS 5吧，就在今年6月的WWDC大会上。（晓光）