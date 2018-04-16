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一将功成万骨枯 细数那些阵亡的小米追随者

一将功成万骨枯 细数那些阵亡的小米追随者
2018年04月16日 08:13 新浪综合
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　　本文来自IT168

　　今年的4月6日，小米举行了米粉节活动，这一天也是小米公司成立的日子，小米公司在2000年4月6日正式成立，到今年已经8周年了。小米公司成立后一年，推出了小米手机，开创了互联网手机的风潮，小米手机发布后，不少的互联网手机品牌如雨后春笋般涌现，而经过8年时间的洗礼，这些小米的“追随者”有多少生存下来呢？

▲小米8周年▲小米8周年

　　小米的成功并不是偶然，小米最初推出的MIUI在很多方面的体验都要比其他的UI出色，并且更贴合国内用户的使用习惯，MIUI为小米累积了第一批粉丝。其后，小米推出的小米手机也是开创了互联网手机的大潮，没有线下渠道，全靠线上销售，去除了渠道的中间差价，让手机的价格更低，这样的模式让当时一众传统手机厂商为之震惊。而在当时旗舰手机价格都普遍在3000元价位，小米手机只要1999元，对于整个手机市场投下了一枚重磅炸弹，之后1999元售价很长一段时间成为各大手机厂商旗舰产品的价格。

▲小米手机▲小米手机

　　小米手机推出后，不少手机厂商开始模仿小米的模式推出互联网手机，当中包括荣耀、乐视、魅族、ZUK、360等等，而这些追随者当中能活下来的现在只有魅族、荣耀、一加、锤子等少数几家，而在这8年中消失的互联网手机品牌占了大多数，下面我们就来盘点以下那些消失了的互联网手机品牌。

　　乐视手机

　　2015年4月14日，乐视在北京发布手机双旗舰系列三款旗舰产品，分别为乐1系列：乐视超级手机1、乐视超级手机1 Pro，以及乐Max系列：乐视超级手机Max。乐视在有了智能电视业务的惊艳表现后推出的智能手机，乐视也成为了互联网手机的一员。其后，乐视在2015年10月27日，乐视发布乐视超级手机1s，采用生态补贴硬件的定价方式，低于量产成本定价，售价1099元。2016年4月20日，乐视正式发布超级手机2代系列新品 —— 乐2、乐2 Pro及乐Max2。2016年9月21日，乐视发布新一代旗舰产品乐Pro3，这个也成为了乐视手机的绝笔。

▲乐视手机▲乐视手机

　　乐视手机对于同行产品价格方面更具优势，而乐视手机采用手机内的生态作为产品的盈利点，手机内集成了不少乐视的应用，手机硬件0利润也可以通过生态来赚钱，但这种消费模式在国内或许是走得有点快，而大家关注乐视手机的往往都是手机的价格，加上之后乐视总裁贾跃亭欠债逃亡美国，乐视手机终于寿终正寝，也是互联网手机当中“死”得最惨的一家。

　　大可乐

　　大可乐（Dakele）手机是北京云辰科技有限公司旗下的安卓智能手机品牌，2012年9月27日大可乐官方网站正式上线。11月5日正式发布大可乐手机，2016年3月9日丁秀洪正式宣布大可乐关闭。大可乐比较早进入互联网手机的厂商，推出了包括大可乐1代、大可乐2代、大可乐2X、大可乐2S、小可乐、大可乐。春、大可能3这几款手机，更在大可乐3推出的时代打出了“一次众筹终身免费换新”的口号。

▲大可乐手机▲大可乐手机

　　大可乐手机属于小众品牌，大可乐手机的销量并不大，在大可乐3推出众筹后，大可乐手机已经再无新品发布，大可乐3的产销量未见大增，大可乐手机白白浪费掉了这次机会，在竞争激烈的手机界，很快大可乐就被其他崛起的手机淹没。加上没有新的投资注入，让大可乐陷入了财困，到了2016年3月9日，大可乐正式宣布倒闭。

　　ZUK

　　ZUK属于联想旗下的互联网手机品牌，成立与2015年5月28日，首款ZUK手机于2015年下半年发布，手机命名Z1，2015年6月29日，ZUK发布手机操作系统ZUI，其后在2016年5月31日推出了ZUK Z2手机，2016年12月20日，推出了ZUK Edge，成为这个品牌最后的产品。但到了2017年7月25日，ZUK官网正式关闭，ZUK的关闭原因在于联想从Google手上收购MOTO手机以及联想自家手机品牌定位的摇摆不定。

▲ZUK手机▲ZUK手机

　　ZUK主导的策略和小米类似，手机加上系统UI，ZUK推出的三款手机都拥有非常高的性价比，定位三四线城市年轻用户。ZUK Z2配备骁龙820处理器，打出了1799元的售价，成为当时价格最低的高通骁龙820旗舰手机之一，而到了ZUK品牌关闭之时，ZUK Z2售价降到1299元，也成为千元价位最具性价比的手机之一。2017年初，联想对整个ZUK团队进行收编，并入了联想手机，直到同年7月ZUK正式关闭。

　　IUNI

　　IUNI意为I am unique缩写，意在表达产品、用户和生活都应是充满个性品味的品牌主张，品牌成立于2013年10月23日。IUNI品牌一开始有个不错的投资者金立，也推出了IUNI U2、U3这样的旗舰产品，但由于各方面原因，没有掀起太大波澜，销量一直很惨淡惨淡，价格也是大跳水不断，难以形成固定的产品线与产品溢价。产品方面不济，管理层也不稳定，一直换帅不断，直接导致了品牌的倒闭。

▲IUNI手机▲IUNI手机

　　初期主打口号为“有品青年”，搭配独家定制小清新+零预装的IUNI OS。不过IUNI营销方面一直不见起色，销量惨淡。2014年10月，IUNI换帅，由主打女性手机市场的霜梅接任，并于2015年4月1日发布泡芙小姐女性手机IUNIi1，但是不到两个月的时间INUI再度传出换帅消息，由金山词霸前COO、IUNI创始人之一的童合心接任，接着也发布了新品IUNI N1手机，主打设计与性价比。

　　酷派大神

　　大神手机原是酷派集团旗下原独立手机电商品牌“大神”，于2014年1月8日宣布推出，现由重庆百立丰接盘运作。大神手机坚持大屏高配、高性价比的优势，推出更多有差异化的产品。神自不凡是大神的品牌理念。旗下的产品有大神F2、大神9976A，大神1S，大神F1，大神Note等一系列极致产品。

▲酷派大神手机▲酷派大神手机

　　大神手机属于酷派的电商部门，酷派与360合作后，大神品牌也划归了360，其后，酷派由于乐视的参股，和360闹翻，酷派的电商部门也随之拆分到360，成为了360手机，大神的品牌也被360手机代替。但最近百立丰从360手机上手获得了大神品牌，并继续运营，并推出了新品，但这个大神已经不是以前的大神了。

　　青葱手机

　　青葱手机确实非常小众，青葱手机是由其创始人谭文胜于2015年11月2日联合鼎智集团共同推出的一款全新互联网品牌。2015年12月4日，青葱手机在北京凤凰中心召开新闻发布会，发布了旗下最新的两款手机，青葱metal旗舰版和青葱metal标准版，并且主打性价比和全金属。

▲青葱手机▲青葱手机

　　青葱metal旗舰版和青葱metal标准版推出后，市场的反应并不出色，之后更不要说新产品了，2016年借势奥运话题营销、新品牌形象露出、鼎智董事长专访、再到新机曝光炒作，青葱手机无疑成为手机圈当时的焦点之一，但这样也救不了青葱手机，最后这个品牌无声无色地消失了。

　　总结：

　　这些年消失的互联网手机品牌，可以看到要么不是后台不够硬，就是对市场前景的错估，有的甚至是品牌定位的摇摆不定。2016年是线下渠道爆发性增长的一年，线上电商销售方式遭遇发展瓶颈，何况是作为手机行业新兵的各大互联网品牌手机，所以，小米、荣耀、360等等的品牌也开始走向线下渠道，互联网手机已经不是严格意义的互联网手机，互联网手机品牌也意识到只要线上线下同时出击才能保住销量，才能有更好的发展。

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