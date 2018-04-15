苹果换修新政：部分42毫米版Apple Watch2可免费维修

新浪手机讯 4月15日上午消息，上周苹果向全球经销商更新了维修政策，相比较此前的版本，这次更新最主要的变化是调整了部分Apple Watch的维修政策——将会免费维修由于电池鼓包而无法工作的Apple Watch 2手表。

Apple Watch 2实拍图

根据更新后的维修政策：随着使用时间的推移，Apple Watch 2手表会出现无法开机或者电池鼓包的情况。针对这一情况，苹果决定为这些手表提供免费维修，而维修的有效期是购买后的三年。具体可以维修的版本包括：运动版、典藏版、爱马仕版和 Nike+ 版。

当然，具体的换修范围还是要去苹果天才吧确认。考虑到老用户购买Apple Watch也已经有一段时间了，这次的免费维修政策算得上更新及时；毕竟数码产品电池遇到问题的概率相对偏高。(王迪)