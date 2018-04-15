入手TB一折价的“山寨”AirPods：体验惊呆了

苹果的蓝牙耳机Airpods一经发布就惊艳了不少朋友，但其1288元的官方售价也拦住了很多预算不充裕的玩家。

当然，这都难不倒国内厂商的学习，市面上很快就有了仿制版的产品，但是只有外形有点相似。

售价128元的“ifans”蓝牙耳机

上周我们在浏览蓝牙耳机时无意发现了一款叫“ifans”的蓝牙耳机，可以看到这款称为“豪华版”的耳机不仅在外观上做了升级，而且充电仓也变得有模有样，看来华强北还是出手了。

两款蓝牙耳机形似还是神似？

在万能的淘宝网，这款蓝牙耳机只要128，价格恰好是Airpods的一折，而且商品页的很多功能都是Airpods才有的，于是我们下单买到了这款耳机，来看看比EarPods还要便宜的蓝牙耳机能不能让苹果汗颜

外形设计极具迷惑性

Ifans蓝牙耳机的产品包装和Airpods如出一辙，纯白色的方形正面印有产品图，虽然用的是自己的产品图，但还是很有迷惑性，背面同样是多国语言标注包含充电仓。

蓝牙耳机包装背面设计

这款蓝牙耳机的包装内包含蓝牙耳机一对，充电仓，lightning充电线，中英文使用说明，还赠送了硅胶防丢绳，看起来还是不错的。

充电仓的正面和背面和Airpods非常相似

蓝牙耳机的外形和Airpods非常相似，开孔和充电的触点也采用了相同的设计，一个明显的不同之处是外侧为实体按键，必须手动按下才能用。

Ifans蓝牙耳机

Ifans蓝牙耳机

有意思的是，这款蓝牙耳机采用的是lightning接口，也就是说它是可以和iPhone手机通用充电线的。

充电仓采用lightning接口

单从外观上来看，这款Ifans蓝牙耳机还不错，在细节方面的表现也说得过去，我们认为糊弄一下没见过真机的用户还是够用的。

Airpods对比教你鉴别

没有对比就没有伤害，我们再请出Airpods，来看看10倍差价究竟差在哪里。为了方便大家辨认，我们用真假二字在图片上注明，以免有商家欺骗消费者。

Ifans及Airpods充电仓对比

Ifans及Airpods充电仓对比

Ifans及Airpods充电仓对比

Ifans及Airpods充电仓对比

首先才充电仓方面就有明显的不同，Airpods充电仓更加小巧，也就是便携性更佳。Airpods充电仓的铰链细节更好，盖子采用磁吸设计，而Ifans充电仓的铰链质感较差，盖子采用卡扣式设计。

Ifans及Airpods充电仓铰链对比

Ifans及Airpods对比

Ifans及Airpods对比

Ifans及Airpods充电接口对比

对比蓝牙耳机主体，Airpods更小一些，尤其是在入耳的部分更小，这也是延续了Earpods的优势，而Ifans显然没有技术做到这么小，所以最明显的结果就是后者在长时间佩戴可能会耳朵疼。

Ifans及Airpods细节对比

Ifans及Airpods细节对比

Ifans及Airpods细节对比

Ifans及Airpods细节对比

在细节部分，Airpods的下方印有不明显的小字，其他部分两者只是开孔的位置不同，并没有太大的差异。总的来说，就是借鉴Airpods设计的结果并没有特别好的表现，不过这样价位也不能要求太高。

连接iPhone有加成

从使用体验上来看，Ifans蓝牙耳机还算是方便，同样是磁吸式放置在充电仓中，需要手动开启充电，充电过程中为红色指示灯，充满为蓝色指示灯。

耳机上的按键可以实现接电话和暂停/播放等功能

蓝牙的使用和其他蓝牙耳机一样，先开机然后配对就可以使用了，值得一提的是，这款蓝牙耳机连接iPhone可以在手机上显示耳机的大致剩余电量，这个功能还是很实用的。

蓝牙连接iPhone的效果

在任意音乐播放软件中，单击耳机上的按钮便可以实现暂停/播放的功能，有来电时也可以单击接听，挂断电话也是这个按键。

连接iPhone可以显示蓝牙耳机的剩余电量

需要说明的是，很多入门级的蓝牙耳机存在的延迟现象在这款耳机上同样也有，尤其是看视频或玩游戏时音画不同步。不过连接iPhone的延迟并不明显，而连接安卓手机的延迟大约有0.5秒，还是有一定影响的。

延迟和音质都重要

在音质方面我们简单说一下。因为是蓝牙耳机，所以音质不能和同价位的有线耳机相比，这里只说一下主观感受。

蓝牙4.2还是很新的版本

采用蓝牙4.2版本的设计使其不容易受到干扰，如果手机的蓝牙版本也是4.2那么搭配起来就更好了。实际体验在5米的范围内基本上没有影响，超出5米的范围就有一定概率会丢失信号。

蓝牙耳机在音质方面表现尚可

这款蓝牙耳机音质上的限制可能就是在硬件方面的了。打电话看电影什么的其实区别不大，要说音质，可能我们更应该注意延迟导致的声音和图像不同步。

没有降噪所以不适用于嘈杂的环境中

音乐在人声方面的表现其实还不错，细节也是有的，不过需要把声音调大一些才有更好的表现，而且这款耳机没有有效的降噪，如果是在比较嘈杂的环境中，就别想追求什么音质了。

空中加油续航支持

最后我们说一下使用蓝牙耳机都关注的续航问题。

蓝牙耳机体验很重要

Ifans蓝牙耳机充满电在音量约为20%的情况下可以连续听歌约2小时，待机时间标称130小时，我们推断内部的电池应该不是很大，待机时间可能也会有些折扣。

Airpods在细节方面表现更优

好处在于，这款蓝牙耳机搭配充电仓可以“空中加油”，大约不到2小时可以充满，速度不算快，但也是可以接受的表现。

总结这次的Ifans蓝牙耳机，其实大家都能看出来是仿Airpods，而且在一些细节和功能上还是有一些不错表现。

单纯就这个价位来看，Ifans蓝牙耳机还算是对得起128的价格，不足之处应该是耳机本身有些大，佩戴时间长耳朵可能会有些疼，也是影响用户体验的地方。

不需一味追求贵的或便宜的产品

所以我们的结论很简单，如果追求原汁原味的苹果设计和极致的细节表现，Airpods才是不差钱用户的首选，而不同品牌的模仿产品都只适合预算不足又渴望相近外观的用户。

如果只是想要一个好的蓝牙耳机，不妨去购买专门做蓝牙耳机的品牌，整体的续航和音质会更好一些。