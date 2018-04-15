新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

入手TB一折价的“山寨”AirPods：体验惊呆了

2018年04月15日08:00  中关村在线   收藏本文     

　　苹果的蓝牙耳机Airpods一经发布就惊艳了不少朋友，但其1288元的官方售价也拦住了很多预算不充裕的玩家。

　　当然，这都难不倒国内厂商的学习，市面上很快就有了仿制版的产品，但是只有外形有点相似。

售价128元的“ifans”蓝牙耳机售价128元的“ifans”蓝牙耳机

　　上周我们在浏览蓝牙耳机时无意发现了一款叫“ifans”的蓝牙耳机，可以看到这款称为“豪华版”的耳机不仅在外观上做了升级，而且充电仓也变得有模有样，看来华强北还是出手了。

两款蓝牙耳机形似还是神似？两款蓝牙耳机形似还是神似？

　　在万能的淘宝网，这款蓝牙耳机只要128，价格恰好是Airpods的一折，而且商品页的很多功能都是Airpods才有的，于是我们下单买到了这款耳机，来看看比EarPods还要便宜的蓝牙耳机能不能让苹果汗颜

　　外形设计极具迷惑性

　　Ifans蓝牙耳机的产品包装和Airpods如出一辙，纯白色的方形正面印有产品图，虽然用的是自己的产品图，但还是很有迷惑性，背面同样是多国语言标注包含充电仓。

蓝牙耳机包装背面设计蓝牙耳机包装背面设计

　　这款蓝牙耳机的包装内包含蓝牙耳机一对，充电仓，lightning充电线，中英文使用说明，还赠送了硅胶防丢绳，看起来还是不错的。

充电仓的正面和背面和Airpods非常相似充电仓的正面和背面和Airpods非常相似

　　蓝牙耳机的外形和Airpods非常相似，开孔和充电的触点也采用了相同的设计，一个明显的不同之处是外侧为实体按键，必须手动按下才能用。

Ifans蓝牙耳机Ifans蓝牙耳机
Ifans蓝牙耳机Ifans蓝牙耳机

　　有意思的是，这款蓝牙耳机采用的是lightning接口，也就是说它是可以和iPhone手机通用充电线的。

充电仓采用lightning接口充电仓采用lightning接口

　　单从外观上来看，这款Ifans蓝牙耳机还不错，在细节方面的表现也说得过去，我们认为糊弄一下没见过真机的用户还是够用的。

　　Airpods对比教你鉴别

　　没有对比就没有伤害，我们再请出Airpods，来看看10倍差价究竟差在哪里。为了方便大家辨认，我们用真假二字在图片上注明，以免有商家欺骗消费者。

Ifans及Airpods充电仓对比Ifans及Airpods充电仓对比
Ifans及Airpods充电仓对比Ifans及Airpods充电仓对比
Ifans及Airpods充电仓对比Ifans及Airpods充电仓对比
Ifans及Airpods充电仓对比Ifans及Airpods充电仓对比

　　首先才充电仓方面就有明显的不同，Airpods充电仓更加小巧，也就是便携性更佳。Airpods充电仓的铰链细节更好，盖子采用磁吸设计，而Ifans充电仓的铰链质感较差，盖子采用卡扣式设计。

Ifans及Airpods充电仓铰链对比Ifans及Airpods充电仓铰链对比
Ifans及Airpods对比Ifans及Airpods对比
Ifans及Airpods对比Ifans及Airpods对比
Ifans及Airpods充电接口对比Ifans及Airpods充电接口对比

　　对比蓝牙耳机主体，Airpods更小一些，尤其是在入耳的部分更小，这也是延续了Earpods的优势，而Ifans显然没有技术做到这么小，所以最明显的结果就是后者在长时间佩戴可能会耳朵疼。

Ifans及Airpods细节对比Ifans及Airpods细节对比
Ifans及Airpods细节对比Ifans及Airpods细节对比
Ifans及Airpods细节对比Ifans及Airpods细节对比
Ifans及Airpods细节对比Ifans及Airpods细节对比

　　在细节部分，Airpods的下方印有不明显的小字，其他部分两者只是开孔的位置不同，并没有太大的差异。总的来说，就是借鉴Airpods设计的结果并没有特别好的表现，不过这样价位也不能要求太高。

　　连接iPhone有加成

　　从使用体验上来看，Ifans蓝牙耳机还算是方便，同样是磁吸式放置在充电仓中，需要手动开启充电，充电过程中为红色指示灯，充满为蓝色指示灯。

耳机上的按键可以实现接电话和暂停/播放等功能耳机上的按键可以实现接电话和暂停/播放等功能

　　蓝牙的使用和其他蓝牙耳机一样，先开机然后配对就可以使用了，值得一提的是，这款蓝牙耳机连接iPhone可以在手机上显示耳机的大致剩余电量，这个功能还是很实用的

蓝牙连接iPhone的效果蓝牙连接iPhone的效果

　　在任意音乐播放软件中，单击耳机上的按钮便可以实现暂停/播放的功能，有来电时也可以单击接听，挂断电话也是这个按键。

连接iPhone可以显示蓝牙耳机的剩余电量连接iPhone可以显示蓝牙耳机的剩余电量

　　需要说明的是，很多入门级的蓝牙耳机存在的延迟现象在这款耳机上同样也有，尤其是看视频或玩游戏时音画不同步。不过连接iPhone的延迟并不明显，而连接安卓手机的延迟大约有0.5秒，还是有一定影响的。

　　延迟和音质都重要

　　在音质方面我们简单说一下。因为是蓝牙耳机，所以音质不能和同价位的有线耳机相比，这里只说一下主观感受。

蓝牙4.2还是很新的版本蓝牙4.2还是很新的版本

　　采用蓝牙4.2版本的设计使其不容易受到干扰，如果手机的蓝牙版本也是4.2那么搭配起来就更好了。实际体验在5米的范围内基本上没有影响，超出5米的范围就有一定概率会丢失信号。

蓝牙耳机在音质方面表现尚可蓝牙耳机在音质方面表现尚可

　　这款蓝牙耳机音质上的限制可能就是在硬件方面的了。打电话看电影什么的其实区别不大，要说音质，可能我们更应该注意延迟导致的声音和图像不同步。

没有降噪所以不适用于嘈杂的环境中没有降噪所以不适用于嘈杂的环境中

　　音乐在人声方面的表现其实还不错，细节也是有的，不过需要把声音调大一些才有更好的表现，而且这款耳机没有有效的降噪，如果是在比较嘈杂的环境中，就别想追求什么音质了。

　　空中加油续航支持

　　最后我们说一下使用蓝牙耳机都关注的续航问题。

蓝牙耳机体验很重要蓝牙耳机体验很重要

　　Ifans蓝牙耳机充满电在音量约为20%的情况下可以连续听歌约2小时，待机时间标称130小时，我们推断内部的电池应该不是很大，待机时间可能也会有些折扣。

Airpods在细节方面表现更优Airpods在细节方面表现更优

　　好处在于，这款蓝牙耳机搭配充电仓可以“空中加油”，大约不到2小时可以充满，速度不算快，但也是可以接受的表现。

　　总结这次的Ifans蓝牙耳机，其实大家都能看出来是仿Airpods，而且在一些细节和功能上还是有一些不错表现。

　　单纯就这个价位来看，Ifans蓝牙耳机还算是对得起128的价格，不足之处应该是耳机本身有些大，佩戴时间长耳朵可能会有些疼，也是影响用户体验的地方。

不需一味追求贵的或便宜的产品不需一味追求贵的或便宜的产品

　　所以我们的结论很简单，如果追求原汁原味的苹果设计和极致的细节表现，Airpods才是不差钱用户的首选，而不同品牌的模仿产品都只适合预算不足又渴望相近外观的用户。

　　如果只是想要一个好的蓝牙耳机，不妨去购买专门做蓝牙耳机的品牌，整体的续航和音质会更好一些。

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： iPhone蓝牙耳机AirPods山寨对比

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有