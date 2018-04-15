老年机要哭了 联通开始清退2G网络

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很多关心无线通信行业的人都已经在紧盯马上就要到来的5G网络革新，不过却少有人看过往老旧技术的淘汰，你看，趁大家不注意，中国联通就已经开始对2G网络进行清退，估计一大批老年机都要因此而更新换代了。

联通官方公开的通告称，近期将对现网的2G网络进行改造升级，更是有内部员工爆料说要在2019年彻底关闭2G网络。此举被推测是为5G预商用作准备，把GSM频段腾出来用作NB-IoT网络的通讯信道，基于4G技术的NB-IoT则是5G在低频段为物联网和边缘计算所部署的网络。按照联通近来越来越激进地推进新事物新技术的风格（主要是Apple Watch S3和ESIM支持），加上中移动最近又获得FDD-LTE牌照，想抢先5G的心情可以理解。

不过接下来就是那些仍只能在2G网络上通讯的终端的淘汰工作了，至少有一大批老人机，以及部分人仍在使用的备机功能机，加上一部分较老的POS机系统可能今年晚些时候起就不能再正常使用。

这时再看诺基亚不断把旧机型复刻加入3G/4G支持的动作，恍然大悟它为什么今天还能在我们眼前频繁出现。真是时刻都准备着逆袭啊。