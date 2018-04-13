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苹果公司软件开发严重滞后 被中国厂商OPPO追赶

苹果公司软件开发严重滞后 被中国厂商OPPO追赶
2018年04月13日 17:28 环球网
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　　根据KGI证券苹果分析师郭明祺的说法，苹果在创新方面遇到的最大挑战来自软件方面，而不是硬件。

　　“在一些案例中，我们看到苹果在软件开发方面已经严重滞后，这对公司的创新战略来说是一个坏消息。”郭明祺在研究报告中指出。

　　郭明祺举例，苹果在增强现实方面的先机优势已经“明显缩小”，并被中国智能手机厂商OPPO 迅速赶上。

　　他认为，OPPO 只用了6-9个月就追赶上了苹果ARKit 平台。做出这样推断的原因是，将于下个月发布的增强现实版《王者荣耀》会同时支持iPhone和OPPO 的智能手机。

　　“关键是OPPO负责开发API，整合硬件和软件，同时与SenseTime的逻辑算法和腾讯的游戏软件开发团队合作。”郭明祺说。而他以上所指的是两家发展中国家的公司，其中《王者荣耀》在中国拥有超过2亿的玩家。

　　郭明祺补充道，ARKit 在2017 年WWDC 上亮相以来，至今iPhone 和iPad 上没有出现一款重量级应用。整体上看，过去一年中的软件方面苹果并不出色，iOS 11、macOS High Sierra 出现了太多的bug，比如root 权限漏洞，iMessage 问题等。

　　不过这一切可能会在今年改善，今年1月，多份报告声称苹果正计划将重点放在软件平台质量方面，今年的iOS 12、macOS 10.14 会更好的修复Bug、改善性能和稳定性。

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