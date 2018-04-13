时常会曝出一些新品猛料的知名行业分析师郭明錤近日又提出了独到的观点，他在近日发布的一份报告中明确警告苹果，称中国厂商如今在增强现实（以下简称AR）领域正在迅速赶超苹果，而在去年九月初的iPhone X发布会上，苹果曾对增强现实这一技术进行了着重讲解，库克还表示它将是苹果未来的“核心技术”。

郭明錤：苹果的AR领先地位正被OPPO侵蚀

郭明錤首先以爆款手游《王者荣耀》举例，表示《王者荣耀》将会在下个月推出增强现实版，据悉，截至目前《王者荣耀》在全球范围内的注册用户已超过两亿。

《王者荣耀》5月将推出增强现实版

郭明錤坦言，腾讯的《王者荣耀》拥有比《口袋妖怪GO》更先进的AR体验，使用了人工智能创业公司商汤科技的算法。据悉，作为初创公司的商汤科技估值已高达30亿美元，可谓前途无量。

另外，郭明錤还在报告中明确指出，中国智能手机厂商OPPO正在大力研发AR技术，苹果在这方面的领先地位正在被OPPO侵蚀。

众所周知，苹果于去年推出了ARKit，它是个专为iPhone、iPad等iOS设备实现AR特性的开发平台，可以说是苹果的得意之作，但郭明錤却为其泼了盆冷水，他表示，“自从近一年前ARKit问世以来，iOS上一直没有出现重量级的AR应用程序。”

苹果iPhone素以软硬件高度结合著称，因为苹果拥有自主的芯片与相机设计，而OPPO虽然使用的不是自主的部件，如高通的骁龙处理器以及索尼的CMOS等等，但却让用户感受到了与iPhone几乎无异的体验。

郭明錤在报告中明确给苹果以忠告，他表示，“苹果应该当心，首先，OPPO在AR方面的进展甚至已经超过了谷歌的ARCore，这表明中国的AR行业标准正在制定中。其次，如果中国公司的软硬件整合能力增强，iPhone在中国的销售可能会受到进一步的负面影响。”