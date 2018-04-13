OPPO R15梦镜版只是“换壳”？其实由内到外处处不同

本文来自ZAEKE

这分明就是2台手机，只不过碰巧名字里都带“OPPO R15”而已。甚至说句实话，我觉得OPPO R15梦镜版更像是一台换了机身制造材质和屏幕的OPPO R11s。

我这话可不是白说的，只要将这两台看起来十分相似的手机同时抓在手里——不，甚至只要同一个人在一定时间内先后握持过这两台机器，都能够明确地感觉到二者的差别。OPPO R15梦镜版的机身后背是用着类似于OPPO R11s的双侧曲线设计，甚至机身底部也存在和OPPO R11s一样的“月牙弯”凹槽。而普通版的OPPO R15是平面带2.5D边缘的玻璃后背，底部也没有“月牙湾”。

这种设计差别最直接的后果，自然就是OPPO R15梦镜版有着比普通版轻薄得多的错觉（实际上二者不论是重量还是厚度都相当）。梦镜版比起普通版贵的300块钱（当然陶瓷机身还要额外再加200），似乎都化成了实打实的手感差距，以至于我在习惯R15梦镜版之后都不愿意再回头去用普通版的R15了。

没错，光凭那个美丽的梦镜红外观和更舒适的机身握持手感，我觉得这300都值得加。更别提还有骁龙660和1600万+2000万像素后置双摄，反正让我选我肯定会选择梦镜红。

我知道大家都想说啥，骁龙660这颗处理器虽然牛逼，可满打满算也在OPPO的产品上服役1年有多。OPPO R15梦镜版作为一款新品，还用着660的话确实也容易给人以“炒冷饭”之嫌疑。

不过毕竟高通这边也没把传闻中的骁龙670给挤出来，OPPO为了抢2018年第一波节奏接着用骁龙660自然也是不得已的事情。再说骁龙660即便放在当下，在同档次的产品中也是没有对手的东西。除了玩“降维打击”的麒麟960能压过它一头，就算是被OPPO用在普通版R15上的P60和它也有10%左右的性能差距。

啥？为啥不用845？你咋不上天呢？

总之OPPO R15梦镜版用660是完全OK的，OPPO联合腾讯对近来火爆的“吃鸡”类游戏进行优化也让R15梦镜版有着相当不错的游戏流畅度。在实际AB一波之后，我们的程序员表示用R15梦镜版“吃鸡”的流畅度表现比起P60的R15好不少。并且整个发热控制表现也相当让他满意，所以整局游戏中的流畅度都相当好。

“好了我知道660牛逼，那么拍照呢？”

嗯……说实话OPPO R15梦镜版的相机品质和普通R15的的相机品质其实没有太多区别。R15梦镜版上确实还是延续着R11s上面那套“智选双摄”的设计思路，并且给1600万像素相机换上了更好的IMX519传感器。除了更大的子像素和更快的读取速度，3-HDR自然也不能少。

关于IMX519为OPPO R15系带来的拍照品质提升，在针对普通版的评测中我们已经说得足够多了，甚至对那3-HDR特性我们也给了足够多的肯定。在白天乃至任何光线不差的环境中，R15梦镜版的成像品质都和普通版如出一辙。

R15梦镜版“智选双摄”在拍照上的优势，终究还是得到极低光环境中才能体现出来。因为R15梦镜版的2000万像素相机在低光环境中能够将4个像素合并作一个感光，而R15普通版依旧是靠着1600万像素相机鏖战。

那要得多么“低光”才能体现出R15梦镜版的优势呢？要相当低。

经过鄙人反复AB，发现只有要在上图这种月黑风高的时候，OPPO R15梦镜版的“智选双摄”才能发威。实际的场景亮度远远低于照片的亮度，甚至光凭肉眼都不太容易分辨树冠和夜空的边界。

总之，就是只有在就是那种晚上僻静的道路边上，茂密的绿化树木遮挡住路灯的场景中，R15梦镜版才会拥有成像品质上的优势。因为早前发布R11s的时候，OPPO坦言只有在光照低于10lux的环境中，那颗2000万像素的相机才会以4像素合1的方式成像。

所以在绝大部分的时间中，OPPO R15梦镜版比起普通型的OPPO R15并没有太多相机成像品质的优势。只有将画面放大一丝丝地抠细节，才能稍微大概看出来R15梦镜版的细节保留水平能比普通R15好那么极其难以察觉的一丢丢。而这部分差别产生的原因，在我们看来应该是拜骁龙660更好的ISP性能所赐，而非二者相机本身素质的差别。

R15梦镜版是台极好的日常用机，甚至它即便卖得比普通版贵我们也觉得理所应当，因为这二者的之间的差距完全超过了单纯的外观。但是很可惜的，R15梦镜版却只有红色玻璃和黑色陶瓷机身，那给我们留下非常深刻印象的“星空紫”配色反倒是普通版R15的专属。

正常来说OPPO这波操作其实没啥毛病，因为自古线下机型中出货量的大头永远是中低配版本，而高配大多是肩负着拔高定位的任务。就好像落地价格三十来万，选装了M套件的宝马320i一个道理——它和售价百万的M3当然不是一台车，可M3的存在却提高了320i的层次感。哪怕是再谦虚的人，茶余饭后和人聊天时也不免会牵扯到“我有个牛逼亲戚”的话题。

回到R15系列两兄弟身上，这两兄弟的差别说大很大说小其实也小。它们手感虽然千差万别，可都跳不开玻璃金属机身和“超视野全面屏”；它们的性能虽然有10%的差距，可只有在比较高负载的手游中才有直接体现；它们的相机模组差了一颗，可在90%以上的场景中没有拍照品质的明显差别。

对于每年能经手几十台手机，拿到手几分钟就大概心里有个数的我来说，不管如何3299元的R15梦镜版都是更好。但对于那些没有太多专业知识，只有在需要换手机才会去关注手机的一般用户们来说，R15和R15梦镜版的差别几乎不存在。哪怕黑纸白字写出来了处理器参数对于他们来说都只是点最大频率上的差距，毕竟P60和660都能算是“高性能八核”处理器。

所以OPPO这波操作实在是妙不可言，在遍布大街小巷的平面广告与TVC中，普通版R15都占据着99%的曝光率。R15那个美丽的“星空紫”渐变色新意很足，即便是那些喜欢红色的少女，也有“热力红”让她们一见倾心。加上接近总价10%的价差，就连我也没有太多把握能说服一个想买R15的普通人多掏300买R15梦镜版，因为我明白千好万好终究不如喜欢就好这个道理。

简单来说，OPPO这一波的产品策略并没有啥“既生瑜何生亮”的尴尬。反而是在面对竞争对手时，整个R15系列的入门门槛就被拉低了很多。在最主要的竞争对手（大家都懂是谁）的入门定价已经摸到3000元之上以后，自己便宜下来的一两百块钱就很有说服力了啊。