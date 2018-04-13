新浪手机> 新机曝光 > 正文

OPPO R15表现出色 上市两周成销量冠军

OPPO R15表现出色 上市两周成销量冠军
2018年04月13日 17:18 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　4月12日中午，赛诺官微微博发布一条赛诺快讯，信息显示，4月1日开售的OPPO R15，在上市第二周即登顶开放市场销量冠军，其火爆人气可见一斑。

　　其实OPPO R15能够在如此短时间内拿下销量冠军也在预料之中。上市前， OPPO R15就已经有了超过6000万的关注量，在4月1日首销当天更是势如破竹，迅速成为天猫、京东、苏宁易购三大电商平台全价位段销量和销售额的冠军。

　　同期，线下渠道表现同样抢眼，据OPPO官方公布的数据显示，首销当天，R15系列即成为苏宁、国美、迪信通、乐语四大连锁商销量冠军。其中，在单品价位段排名中，R15成为2000~2999元价位段销售冠军，R15梦镜版则成为3000~4999元价位段销售冠军。

　　因为线上和线下的同期火爆表现，也让OPPO R15系列在销量和销售额两方面成功超越OPPO R11，创造了OPPO新纪录。

　　令人惊讶的是，在保持销量和销售额再创新高的同时，R15系列依然维持着超高的用户口碑，其在OPPO天猫官方旗舰店评分达到4.9，接近满分；而在京东，OPPO R15好评率也高达97%。从用户评论来看，大家对于R15系列的外观、手感、超视野全面屏、超大内存以及AI拍照均好评。

　　上市两周时间荣登开放市场销量冠军，足以证明用户对于这款超视野全面屏拍照手机的认可，相信拥有诸多创新的R15系列将会成为今年最火的全面屏手机。

OPPO全面屏销量
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有