OPPO R15表现出色 上市两周成销量冠军

4月12日中午，赛诺官微微博发布一条赛诺快讯，信息显示，4月1日开售的OPPO R15，在上市第二周即登顶开放市场销量冠军，其火爆人气可见一斑。

其实OPPO R15能够在如此短时间内拿下销量冠军也在预料之中。上市前， OPPO R15就已经有了超过6000万的关注量，在4月1日首销当天更是势如破竹，迅速成为天猫、京东、苏宁易购三大电商平台全价位段销量和销售额的冠军。

同期，线下渠道表现同样抢眼，据OPPO官方公布的数据显示，首销当天，R15系列即成为苏宁、国美、迪信通、乐语四大连锁商销量冠军。其中，在单品价位段排名中，R15成为2000~2999元价位段销售冠军，R15梦镜版则成为3000~4999元价位段销售冠军。

因为线上和线下的同期火爆表现，也让OPPO R15系列在销量和销售额两方面成功超越OPPO R11，创造了OPPO新纪录。

令人惊讶的是，在保持销量和销售额再创新高的同时，R15系列依然维持着超高的用户口碑，其在OPPO天猫官方旗舰店评分达到4.9，接近满分；而在京东，OPPO R15好评率也高达97%。从用户评论来看，大家对于R15系列的外观、手感、超视野全面屏、超大内存以及AI拍照均好评。

上市两周时间荣登开放市场销量冠军，足以证明用户对于这款超视野全面屏拍照手机的认可，相信拥有诸多创新的R15系列将会成为今年最火的全面屏手机。