黑鲨游戏手机发布：灯厂风格的外观和旗舰级的配置

黑鲨游戏手机发布

新浪手机讯 4月13日下午消息，手机厂商黑鲨科技在北京举行新品发布会，推出旗下首款手机产品黑鲨游戏手机，该机拥有独特的外观设计和液冷散热系统，主要针对手游玩家设计。

关于黑鲨游戏手机详细信息请猛戳我们的评测：黑鲨游戏手机评测：打游戏是把好手障碍是说服人们买

2999元起售

黑鲨科技由小米子公司投资，除了资金的注入，小米还为黑鲨带来渠道、技术等方面的支持。发布会开始前，现场聚集了一大波米粉等待新机发布。据了解，黑鲨科技目前拥有2家研发中心和1家生产制造中心，员工数量超过350人，其中80%为设计师和工程师。

值得一提的是，知名游戏主播Miss来到发布会现场讲述了自己对黑鲨游戏手机的看法。

来说产品，黑鲨游戏手机算是近两年来中国手机市场第一款游戏手机。它正面采用5.99寸2160*1080分辨率屏幕，虽然屏幕比例为18：9，但并非是全面屏设计，该机还配备了正面指纹识别和传统的导航键。

除此以外，黑鲨在这款手机上做了一个R角的设计，机身四个角打磨得十分圆润。官方表示，由于R角的设计，黑鲨游戏手机的握感会有很大提升。

手机背面是该机最具特色的部分，整个设计充满了“灯厂”风格。机身主要材质为金属，背面呈梯形造型，中间高两边低。高出来的部分看上去像个“X”造型，上面配有黑鲨Logo和三角形花纹。官方表示，这种设计参考了跑车的流线造型。有意思的是手机背面的“S”Logo是一个呼吸灯，会在来消息或是游戏胜利时闪动。

除此以外，黑鲨游戏手机在金属CNC切割部分配上了绿色，难免让人想起知名游戏外设厂商雷蛇的风格。

既然是游戏手机，一定会对游戏进行优化，接下来我们就说说黑鲨游戏手机在手游方面有哪些特点。

加强散热 内置液冷系统

黑鲨游戏手机内部配备了液冷散热系统，官方称之为多级直触一体式液冷系统。该系统共有3个回路，首先热源产生热量传递至铜管，铜管里液体受热蒸发到冷却端放热，随后热量通过多层石墨散到整机。原理和三星S7 Edge内置的液冷差不多，只不过黑鲨将铜管做到了距离手机发热量大较近的部位。

旗舰手机的配置 保证游戏性能

配置方面，黑鲨游戏手机完全可以进入旗舰机的行列。它搭载高通骁龙845处理器，共有6GB+64GB和8GB+128GB两种规格可选，后置1200万像素+2000万像数摄像头，支持人像、美颜等多种模式，前置2000万像素摄像头。除此以外，黑鲨游戏手机还配备4000毫安时容量电池，支持18W快充。

另外，黑鲨游戏手机内置了独立图像处理芯片，支持MEMC插针技术和护眼模式。

一键进入游戏模式

黑鲨在游戏手机侧面设计了一个拨动式开关，打开开关后会进入Shark模式。在这个模式下，手机将清空内存和不必要的服务，几乎将所有性能分配给游戏。同时该模式下会禁用Home键防止误触。黑鲨还对该模式进行了UI设计，让有游戏列表更为清晰。

当然，在这个模式下可以开启潜水模式，让电话打不进来。为了游戏中便于调节手机，黑鲨还在该模式下设计了游戏dock。简单来说游戏dock是一个简易菜单，可以让用户不退出游戏即可选择网络，调出护眼模式/防误触模式等等。

装配游戏手柄

黑鲨为游戏手机配备了一个蓝牙手柄。该手柄只有摇杆的半边，没有AB键的那边。它通过拔插的方式安装在手机顶部（需要配有手机外壳），通过蓝牙与手机连接，并内置340毫安时容量电池。除了摇杆，手柄上还有两颗自定义按键满足玩家不同需求。

配上手柄以后，黑鲨游戏手机整体显得更加修长，屏幕视野得到相应的增加。

音效和天线做了不同程度优化

黑鲨游戏手机底部配有单个扬声器，支持立体声。另外，耳机听筒也可以在游戏时充当扬声器，避免握住手机时音效被完全遮挡。黑鲨还对语音通话进行了优化，保证在同一空间内（一米以外）多台手机可进行游戏语音通话，不会出现啸叫。

天线方面，黑鲨在手机上采用WIFI 2x2 MIMO多天线设计。官方称，经过对各种握姿的研究，这样的天线设计能够避免游戏中出现“死亡之握”的情况出现。

售价方面，黑鲨游戏手机6GB+64GB价格为2999元；8GB+128GB价格为3499元，

新浪点评：

随着手游的发展和知名游戏外设厂商雷蛇的Razer Phone亮相，游戏手机的概念一时火热了起来。单从产品来看，黑鲨游戏手机具备旗舰机的品质，细节也做得比较到位。另外，它还具备独特的外观，是一款很有意思的手机。

不过，消费者愿不愿意为手游体验买单，我们还需要打上一个大大的问号。游戏手机不像游戏主机那样有独占游戏的优势，也不像PC那样配置决定体验。在性能过剩的时代，许多手机都有不错的游戏体验。从这个角度来说，游戏手机的概念并不具备太大的优势。（苏航）