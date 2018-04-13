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小米手机壳含有害物？小米回应测试标准不适用手机壳

小米手机壳含有害物？小米回应测试标准不适用手机壳
2018年04月13日 15:41 新浪手机
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　　新浪手机讯，4月13日下午消息，今日深圳市消委会发布手机保护套比较试验报告。报告显示，23款手机壳品质超出国际一流标准，在201项化学物质测试中，没有检出有毒有害化学物质，但苹果、小米等5款手机壳检出了有毒有害物质。针对此事小米做了第一时间声明。目前看来，主要问题集中在检验标准上。

检测上榜产品检测上榜产品

　　根据小米方面描述：手机保护套没有相应的国家、行业标准。此次比较试验参考的是欧盟标准EN14372：2004《儿童用品和儿童护理用品—餐具和喂养器具—安全要求及测试》，并不适用手机套。同时对手机保护套产品制定有专门的企业标准Q/HDXMT002-2015。详细声明如下：

　　我们已关注到深圳消委发布的比较试验结果，并与深圳消委进行了联系。正如深圳消委所言，此次比较试验是参考了国外标准进行的试验，为避免引起不必要的误解，公司有两点说明：

　　1.目前国内对手机保护套没有相应的国家、行业标准。深圳消委此次比较试验，参考的是欧盟标准EN14372：2004《儿童用品和儿童护理用品—餐具和喂养器具—安全要求及测试》，针对的是“儿童用品和儿童护理用品—餐具和喂养器具”，不适用于手机保护套产品。

　　2. 为加强质量管控，小米公司按照《标准化法》的要求，对手机保护套产品制定有专门的企业标准Q/HDXMT002-2015《手机保护套》，经北京市海淀区质量技术监督局备案，适用于手机保护套使用的场景，明确了15项测试指标，已在产品标签上明确标识，在生产中严格执行，确保产品质量合格，消费者可以放心使用。

　　小米公司会与深圳消委交流分析试验结果，继续加强产品质量管控，为消费者继续提供安全放心的产品。(王二)

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