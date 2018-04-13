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CITE 2018落幕 vivo X21摘获创新大奖

CITE 2018落幕 vivo X21摘获创新大奖
2018年04月13日 15:25 新浪手机
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　　本文来自手机之家

　　4月11日，由工信部与深圳市政府主办，亚洲最大的电子信息博览会中国电子信息博览会（CITE 2018）在深圳正式落下帷幕。同时，典礼上各项大奖全部揭晓，其中参展的vivo摘取了重量级大奖——“第六届中国电子信息博览会创新奖”，并在现场收获了丰厚的人气。

　　作为亚洲市场竞争最活跃、最具创新意识的前沿阵地，每年的中国电子信息博览会（CITE）都能吸引大批来自电子信息领域的顶尖参展商参加，它集中体现了电子信息领域的最新发展成就。vivo X21能在众多旗舰手机的角逐中脱颖而出一举获得创新大奖，无疑评选委员会是对其持续创新的高度认可。

　　引领AI人工智能：Jovi人工智能助理

　　在后智能手机时代以及消费升级的大背景之下，消费者对于人工智能的需求越发明显，为了让vivo X21更加智能，vivo首发了高通骁龙多核神经网络加速芯片SDM660 AIE与全新人工智能助理Jovi，用创新拥抱未来手机AI人工智能。

　　对于AI人工智能，vivo Jovi的应用不局限在某一领域，而是广泛应用于相机、智慧引擎、智慧场景、智慧识屏、驾驶模式……等众多手机使用场景，协助用户更好的管理生活和工作信息。比如说在Jovi的智慧场景中，它可以在多达13个具体的场景下智能地整理生活中所遇到的信息，智能识别用户生活中各个时间节点的提醒，极大提升了用户的效率。这虽是vivo Jovi AI人工智能助力的首次尝试，但却已经拥有了引领未来的趋势。

　　全球领先的创新——屏幕指纹技术

　　提及vivo X21，屏幕指纹是绕不开的话题。到目前为止，全球仅有vivo X20Plus屏幕指纹版以及vivo X21屏幕指纹版两台手机实现了屏幕指纹技术的大规模量产，vivo 在屏幕指纹领域的创新毫无疑问是全球领先的。

　　vivo X21创新式地在屏幕之中融入了屏幕指纹识别模块，这项创新的技术为全面屏时代提供了更为极致的解锁方案。用户可通过更具科技感的解锁方式，轻松完成解锁、移动支付等的操作，同时这样的设计上使得在结构上减少了手机的开孔，让手机拥有极强的一体化外观。

　　一流的拍照体验：AI+P3色域炫彩相机

　　在拍照领域，vivo的创新早就有目共睹，从vivo X9系列的“柔光双摄”，vivo X20系列的“逆光也清晰”，到vivo X21的“AI智慧拍照”，vivo已经多次引领起手机拍照的风潮。

　　在硬件方面，vivo X21前后置都采用了2×1200像素（2400万感光元件）摄像头，强大的硬件基础保证了高水平的拍照质量。同时，X21在相机中创新地加入了P3色域，让照片更鲜艳、生动，还原真实色彩。

　　更值得称赞的是，得益于AI人工智能的加入，X21能够够通过AI智能识别如“人像”、“美食”、“花草”等17个标签和140个场景，自动调整到最佳的拍照参数，让每一篇都是最美的照片。

　　摆脱千机一面：新一代全面屏+时尚3D设计

　　自智能手机时代以来，“千机一面”充斥着整个手机市场。而在vivo X21身上，我们可以看见vivo有意识地摆脱这一局面，上演了一场大胆的创新尝试。屏幕上，vivo X21率先采用了超窄U型槽设计，拥有6.28英寸19：9新一代全面屏，屏占比高达90.3%，让小机身拥有更大视野。

　　机身设计上，vivo X21后盖采用了3D极光微弧设计，在不同角度的灯光下反射出了不一样的光芒。尤其是屏幕指纹版本，背面极少的开孔造就了更为一体化的机身。更诱人的是，X21通过镀膜+丝印的色彩处理工艺赋予了机身冰钻黑、极光白、宝石红三种色彩，在独特的玻璃光泽效果下营造出了宝石般的璀璨视觉效果。

　　综合来看，荣获“创新奖”是vivo X21自身强劲实力的使然，同时这也是对vivo持续的研发创新的肯定，体现了vivo对于极致手机理念的追求，相信在未来vivo会紧贴消费者的需求步伐，带来更多创新性的产品。

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