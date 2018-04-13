专访谭涛：“人工智能+投屏”会是未来趋势

新浪手机讯4月12日下午消息，爱奇艺于2018年4月11日在北京举行电视果新品发布会，会后，新浪手机专访了小果视讯CEO谭涛。

专访现场照片

专注于投屏市场，做差异化产品

谭涛认为客厅有三大主流入口：摇控器生态、投屏生态、人工智能生态。目前电视果主要专注在后两者。

在提到电视果的开发和市场定位时，谭涛提起了谷歌公司的ChromeCast投屏设备，此设备是该公司有史以来做得最成功的产品，销售量远远大于手机销量，这说明投屏设备是符合用户需求的产品。而通过分析了中国人看视频的习惯，电视果团队认为这个需求在国内是同样存在的。

谭涛分析说，与智能电视、电视盒子等思维不一样，电视果这个产品在设计之初注意到市场上70%的视频流量来自移动端。从70%人的视频习惯切入到20%大屏领域，这是一个完全不一样的市场定位。电视果并非将自己定位为独立产品，而是手机配件，希望它能够跟着手机走，能够很自由、方便的将手机屏和电视屏内容进行互通，权益进行打通，同时操作进行一致化。

“有一个很重要的点，大家做智能电视和机顶盒，大家讲投屏的时候说有这个功能，它和我们不一样，我们只做投屏。因为我们的目标不一样，所以我们对这个产品追求的技术、体验和功能是完全不一样的投入度。因为投入度和专注度不同，由此带来内容的体验、播放流畅性体验完全不一样。”谭涛说道。

人工智能技术是改变客厅体验的关键

谭涛表示，未来家庭观影很重要的功能就是人工智能，而人工智能是一个非常泛化的概念，包括语音识别、智能搜索、智能推荐。核心的点还是在于对用户的使用、用户数据以及用户习惯的深入了解。

对于电视果的优势和使用方向，谭涛介绍说，电视果背后有强大的云平台支撑，这个平台背后技术不仅有百度的DuerOS，更有爱奇艺针对中国用户看长视频的人工智能引擎。人工智能的应用范围非常广泛，而电视果更关注于提升家庭长视频用户智能观影体验。目前电视果已经支持语音操控，将来还会根据用户行为推荐长视频，让用户操作越来越简单。

“像在今天这么嘈杂的环境背景下，我们敢有勇气现场语音操作，说明技术已经成熟到一定程度，它不仅是实验室测试，而且可以成为家里我们每天常用的功能，这样我们才敢把这个产品拿到市场上来给大家用，因为它是云端的服务，我们可以很方便的让以前的用户都能享受到便捷，这是整个电视果4代产品的变化过程。”谭涛说道。

4K电视果是对未来趋势的准备

在谈到目前网络已有的4K资源时，谭涛认为视频网站一下都切到4K，不可能也不现实。像爱奇艺、腾讯和优酷有能力快速切到4K，但是觉得对于大部分视频网站来说短时间还有压力。

“每年中国有6500万台电视可以卖掉，那么每个电视屏2到3人来看，这6500万台电视中绝大部分都是4K电视，所以新增的量还是很大的。全国存量电视大概6到7亿，也就是说每年10%的市场要翻新，甚至4K迭代比我们想象的还要快。” 谭涛说道。

随着4G、5G移动网络的推动和普及，高速且廉价的带宽快速地在国内铺开，运营商、内容提供上天然有动力去鼓励和推动更高清的4K高码的视频内容消耗带宽。

谭涛表示，新版APP中将为用户提供4K专区，同时电视果现在很重要的一个功能是离线投屏，也是为了解决很多网友说的4K播放的问题，现在很多智能手机都可以拍4K视频，网友有投屏分享的需求。