魅族15系列手机价格曝光 最低仅1699元

魅族即将在4月22日召开新品发布会，正式发布魅族15系列的多款手机。而现在关于这几款手机的爆料已经非常多，相信大家对这几款产品的外观配置已经做到心中有数，就等着发布会上公布产品的售价了。

魅族15系列售价

近日有数码博主称，他从代理商那里看到了魅族15系列手机的报价。魅族15系列手机的售价分别为1699元、2499元与2999元，而这很有可能对应了魅族15 Lite、魅族15以及魅族15 Plus的售价。从价格上看，魅族15系列手机还是不错的，1699元的最低售价比较有竞争力，而最高配2999元的价格，想必大多数消费者也可以接受。

魅族15系列手机真机上手

根据此前的曝光信息来看，魅族15系列的三款产品在屏幕尺寸上相差不大，魅族15与魅族15 Lite均采用5.5英寸屏幕，而魅族15 Plus定位更高，采用了6.0英寸的屏幕。运存方面，魅族15与魅族15 Lite均采用4GB运存，而魅族15 Plus则采用了6GB的运存，性能更好。CPU方面，三款手机或许将配备骁龙636、骁龙660与三星Exynos 8895。这样的配置再配上这样的售价，不知道你是否会购买呢？