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直击发布会：华为P20系列3788起！

直击发布会：华为P20系列3788起！
2018年04月12日 21:27 新浪手机
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　　大自然创造了光与影之美，华为创造了记录自然之美的HUAWEI P20系列手机。

　　今天，HUAWEI P20系列手机中国发布。更前沿的艺术表达，带来一场更有张力的科技秀。

　　更震撼的舞台，带来更强的视觉冲击

　　这一次，华为的舞台设计再一次突破：20m*120m的室内纱幕，环抱式沉浸投影空间，更有AR直播等，科技艺术感十足，为你带来眼界大开的视觉盛宴。

　　当蒲公英幻化为蝴蝶，当黑白交叉为斑马，万物变换皆在光影之间，给人以置身梦境的错觉。

　　更有智慧的影像力，带来更自由的表达

　　“它了解我是谁，并用无限之美告诉我，可以拥有更多大开眼界的时刻”——P20艺术指导王潮歌

　　是科技的进步在不断推动艺术的升华，让摄影经历了三次变革：从黑白到彩色，从胶片到数码，从普通数码到智慧AI。记忆得以储存的同时，也让内心的想象得以无限延展。

　　更革新的科技，带来更丰富的体验

　　AI智慧摄影究竟赋予了华为怎样的可能性？科技如何实现艺术的升华？答案就在这里：与华为消费者业务CEO余承东先生一起开启真正的手机AI智慧摄影时代。

　　? 革新！科技产品注入艺术基因

　　灵感来源于自然，将彩虹光谱最美的一段融入玻璃背壳，首创结构色渐镀工艺，为华为带来极具时尚艺术感的极光色。更有高贵的宝石蓝、稳重的亮黑色、柔和的樱粉金及典雅的香槟金，为你提供更多时尚选择。

　　搭载新一代全面屏，HUAWEI P20 Pro加持IP67级防尘抗水功能，给你更极致的体验。

　　? 革新！科技造就摄影艺术新高度

　　HUAWEI P20 Pro首创徕卡后置三摄由4000万像素彩色镜头、2000万像素黑白镜头与800万像素3倍光学变焦镜头组合而成，带给用户单反级的专业摄影体验。

　　极速抓拍、5倍混合变焦、超级慢动作视频……更优秀的镜头实现更多拍摄可能。

　　智能识别19个类别500多种拍摄场景，更有AI防抖技术，手持也能拍出超级夜景，绚烂夜景不再是单反专属。

　　HUAWEI P20采用全新的徕卡1200万+2000万后置双摄，搭配大光圈为用户捕捉更多光线。更有2400万前置智能镜头支持3D人像光效，智美自拍，发现更美的自己。

　　? 革新！出色性能成就卓越表现

　　搭载麒麟970智能芯片，12核GPU超高性能，为用户带来快速响应的流畅操控体验。HUAWEI P20 Pro更有4000mAh高密度大容量电池与安全快充技术，超强续航，满足重度使用需求。

　　更惊喜的神秘嘉宾，带来更切身的摄影体验

　　对于摄影的理解，或许每个人都不尽相同，但对于摄影作品的质感，所有人都有如出一辙的高要求。华为邀请到王珞丹作为HUAWEI P20系列摄影体验官，让她用切身经历与大家分享自己的摄影体验。

　　“每个人都是自己生活的塑造者

　　而HUAWEI P20

　　是美好生活的最佳记录者”

　　——HUAWEI P20系列摄影体验官王珞丹

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