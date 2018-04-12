华为余承东：几年内拍照上能超过我们的只有我们自己

华为消费者业务CEO余承东

华为在上海举行了一场发布会，发布了包括P20、P20 Pro、Mate RS 保时捷设计等多款产品。其中P20 Pro首次采用了三颗徕卡镜头，在拍照方面有一个很大进步，价格方面却没有想象得那么高

发布会后，新浪科技采访了华为消费者业务CEO余承东。余承东表示，和国外定价相比P20系列甚至Mate RS保时捷设计都便宜很多。

事实上，华为P20 4GB+128GB版本在欧洲售价649欧元（约合人民币5037元），而国内P20 6GB+128GB版本售价4288元，更不用说P20 Pro和Mate RS 保时捷设计，便宜得更多些。

“我们的价格一直在增加，但是和别人相比我们还是便宜很多”。余承东认为由于技术创新导致价格上涨是很正常的事，但不会一次增长太快。

说起这次发布的P20系列手机，余承东显得信心十足。“欧美所有主流媒体的评价都是五星级第一，如果搞成第二就是造假了。而且我们和同行相比有10倍的研发投入。”余承东傲然说道。

实际上，华为这次在P20 Pro上的技术创新确实有所突破。该机的镜头传感器尺寸达到了1/1.7，这个尺寸曾出现在专业的数码相机中。

据了解，此次P20 Pro使用的镜头传感器由华为和索尼共同研发，并有一段时间的排它期，也就是说这个尺寸的传感器在未来一段时间内只会在华为手机上出现。按照余承东的说法，等过了排他期，华为就会拿出更先进的技术。

今年中国手机市场已经进入寒冬期，根据工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告显示，2018年1-3月中国智能手机出货量同比下降了27.0%。余承东预测，未来中国手机市场的“玩家”会持续减少，从三四家减少到一两家，而华为必是这一两家之一。“因为投入不一样，就拿相机来说，几年之内能够超越我们的也只有我们自己”。

不少零售商对今年手机市场的表现也颇为悲观，许多媒体纷纷预测只有到了5G时代，手机市场的冬天才有可能被打破。不过余承东却不这么认为，他表示并不需要等到5G，技术一直在创新，消费者要换机一定会换个更好的。“所以这是一个淘汰赛”。

整个采访过程中，余承东始终强调华为在研发领域的投入和目前所拥有的技术。就拿拍照来说，余承东表示目前P20系列虽然排在DxO拍照排行榜第一、第二的位置，但是仍有提高的空间，新机上市后拍照算法还会进行优化。

另外，余承东预告今年华为在技术上还会有新突破。在媒体的追问下，他坦诚所谓的“新突破”指的是软件层面上，并且“现有的华为手机升级后都会有大幅提升”。

余承东对P20系列的未来十分看好，他预测新机能够卖到1500万台，甚至冲击一下2000万台也不是没有可能。（苏航）