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华为国内发P20系列和Mate RS 保时捷设计 价格有惊喜

华为国内发P20系列和Mate RS 保时捷设计 价格有惊喜
2018年04月12日 16:49 新浪手机
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　　新浪手机讯 4月11日下午消息，华为在上海举行新品发布会，正式发布P20系列新机和一款超高端手机HUAWEI Mate RS。其中P系列新机以“时尚”与“科技”为主题，Mate RS则由保时捷设计参与打造。P20系列新机售价3788元起售，Mate RS售价9999元起。

　　此前华为已经在法国巴黎发布过这两个系列产品，此次在中国发布的产品和之前产品差别不大，我们先一起来回顾一下这两类产品的细节。

　　P系列新机一直是华为旗下主打“时尚”的旗舰手机，以时尚的外观设计为主要卖点，不过这次华为在“时尚”主题的基础上增加了“科技”元素，在拍照方面做了很大改进，其中P20 Pro更是凭借后置三颗徕卡摄像头登上DxOMark相机排行榜第一名。

各种配色版本各种配色版本

　　外观设计上，P20系列均采用“刘海”异形屏以及全新配色，正面保留了Home键和指纹识别模块。机身则采用金属中框加双面玻璃设计，新机共有五种配色，分别是亮黑色、宝石蓝、樱粉金、香槟金以及极光色。其中极光色是该系列主打的配色，手机背面自上而下，颜色由紫及蓝转变。

　　除此以外，P20和P20 Pro背面均采用竖式镜头设计，并将摄像头、闪光灯、徕卡标识以及“HUAWEI” Logo排成一列，以此加强手机横向拍照时手机品牌的识别度。

拍照是这次的主要卖点拍照是这次的主要卖点

　　拍照方面，P20系列支持AI智能识别，能够识别500多个场景，支持19种优化模式。与此同时，华为在AI算法上进行了升级优化，识别成功后能够快速切换至相应的拍照模式。比如在夜间拍摄时，相机会自动识别夜景，并自动启动“超级夜拍”模式。“超级夜拍”功能也是P20系列主打功能之一，它能够延长手机曝光时长，同时通过AIS防抖技术保证暗光部分的亮度。另外，P20系列手机支持960fps慢镜头拍摄。

　　P20和P20 Pro最大的区别在于P20 Pro后置配备了三颗摄像头，在4000万像素彩色摄像头和2000万像素黑白摄像头的基础上增加了一颗800万像素长焦镜头，能够实现3倍光学变焦和5倍混合变焦。而P20后置镜头规格为1200万像素彩色镜头和2000万像素黑白镜头的组合。除此之外，P20 Pro镜头的感光元件尺寸达到1/1.7，俗称“底大”，这个尺寸曾被用于专业数码相机上。

　　除了拍照方面的不同，P20 Pro还拥有比P20更大的屏幕，更高的运存以及更大容量的电池。P20 Pro采用6.1英寸OLED屏幕，搭载麒麟970处理器，运行内存为6GB，电池容量为4000毫安时；而P20采用5.8英寸LCD屏幕，同样的麒麟970处理器，运存则为6GB，电池容量也减小到3400毫安时。两款手机的前置镜头均为2400万像素，通过AI算法可以识别人脸，提供类似iPhone X人像光效的功能。

关于售价关于售价

　　售价方面，华为P20的起售价格为3788元（6+64GB版本），6+128GB版本售价4288元；P20 Pro起售价为4998元（6+64GB版本），6+128GB版本的价格则为5488元。新品将于4月12日（今日）开售。

　　华为最高规格旗舰之Mate RS

　　HUAWEI Mate RS是华为推出的新系列手机，该机虽然隶属Mate系列，但又与此前Mate 10系列不同，它的受众主要是超高端的商务人群。华为表示，他们将目前能拿到的最好技术都用在了Mate RS上（详细评测点这里）。

　　首先，Mate RS的外观由保时捷设计公司参与设计，灵感来自于保时捷跑车。该机采用了八曲面玻璃，屏幕则选择OLED曲面屏。手机正面选用了“全面屏”设计，手机上下做得很窄，在手机下半部分还应有保时捷设计的Logo。Mate RS一共有红黑两种颜色可选，并且配备定制版手机保护套。

　　此外，在技术方面，Mate RS配备屏下指纹技术和后置指纹识别模块，拥有面部解锁、屏下指纹解锁、后置指纹解锁三种解锁方式。华为认为，诸多解锁方式集于一身能给消费者带来更多、更好的体验。

　　值得一提的是，华为在Mate RS运用了航天领域的微胶囊散热技术，保证手机运行不发热。

　　拍照方面，HUAWEI Mate RS配备的三颗徕卡镜头和P20 Pro的规格完全一样：800万像数长焦镜头，4000万像素彩色镜头以及2000万像数黑白镜头。功能上同样支持AI场景识别、超级夜拍以及3倍光学变焦、5倍混合变焦。可以说，P20 Pro拥有的Mate RS都有，P20 Pro没有的Mate RS也有，比如支持10W无线充电，特殊的散热机制，曲面屏等等。

全场关注最高的产品全场关注最高的产品

　　售价方面，HUAWEI Mate RS 6GB+256GB版售价9999元，6GB+512GB版售价12999元。发售时间同样为今天18：08开始。

平板系列的价格平板系列的价格

　　会上华为还发布了此前在海外亮相的笔记本产品Matebook X Pro，起售价（i5 8GB+256GB集显）为7988元，顶配（i7 16GB+512GB独显）售价为12988元。M5全系列的产品也都正式公布了国行版价格。

周边产品售价周边产品售价

　　此外会上还公布了一些周边设备，包括无线耳机、降噪耳机、Q2系列路由等等。具体售价我们看图。

　　新浪点评：

　　国内发布会之前，华为已经在法国发布过这两款手机，所以这场发布会最大的悬念在价格。相比P20和P20 Pro在欧洲的649欧元（约合人民币5037元）和899欧元（约合人民币6977元），国行版P20系列手机乃至国行版Mate RS显然更便宜一些。

　　说回产品，HUAWEI P20系列这次在拍照上的变革很大，以至于华为直接跳过P11将其命名为P20。虽然从性能上讲，P20系列与当前搭载高通骁龙845处理器的安卓手机有些差距，但是独立AI芯片加上算法升级，使得P20系列在拍照方面具备了很大优势。

　　至于另一款超高端商务旗舰，它面对的人群本来就不是一般消费者，非要用性能、跑分这些常规指标来衡量本身就不科学。万元手机本身就是身份的象征，买它的人更看重这层意思，更何况华为还将最好的东西都给了Mate RS，也就没什么好苛求的了。（苏航）

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