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LG V35 ThinQ曝光 广角镜头视角达107°

LG V35 ThinQ曝光 广角镜头视角达107°
2018年04月12日 13:53 中关村在线
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　　继LG V30s ThinQ之后，LG又打算推出一款“ThinQ”产品，根据国外科技媒体XDA爆料，LG电子将于今年上半年发布新旗舰LG V35 ThinQ，主打远场语音识别功能和Hi-Fi音质。

LG V35 ThinQ曝光（图为LG V30s ThinQ）LG V35 ThinQ曝光（图为LG V30s ThinQ）

　　按照XDA的说法，LG V35 ThinQ将会采用6.0英寸18：9显示屏，看似其好像是全面屏设计，但据悉其屏幕占比将将才达到80%，在现下这个90%屏占比都不罕见的时候，实在没什么竞争力。LG V35 ThinQ将会采用自家QHD+分辨率的P-OLED显示屏。

　　LG V35 ThinQ将搭载双1600万像素后置镜头，主镜头光圈达到F1.6，两枚摄像头分别为长焦镜头和广角镜头，其中广角镜头的视角达到了107°，并支持基于AI的拍照特性。

　　音频方面，V35 ThinQ采用了ESS Sabre 9228三十二位Hi-Fi Quad DAC，还将附带额外的自定义选项和数字滤波器，以便满足不同用户对于音质的不同偏好。另外，V35 ThinQ将支持远场语音识别功能，最远可听到距离17英尺的声音。

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