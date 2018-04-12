美国00后钟爱iPhone 对安卓提不起兴趣

提起苹果iPhone手机相信大家绝对不会陌生，这是当下手机市场内最好的智能手机产品之一。近日，国外一项针对美国年轻人的统计显示，他们对iPhone的忠诚度和好感高的惊人，远超安卓操作系统手机。

苹果 iPhone X

美国青少年钟爱iPhone

要知道在全球操作系统中，Android已经占到了39.49%，超过Windows的36.62%居第一位。就算是已经高达39.49%的份额，美国的青少年们对于安卓手机终究还是提不起太大的兴趣。

从表中我们可以看出，2014年春季到2018年春季这4年间，使用iPhone的美国青年用户的比例呈上升状态，同时大家希望下一部手机是iPhone的比例则更高，达到84%。这说明了什么？至少3%的非iPhone用户会考虑下一台手机换到苹果阵营。

当然了，这次的统计仅仅是美国市场一小部分，由于iPhone不支持双卡双待、无原生应用双开、电池容量小、充电慢等，导致国内用户的保有量原没美国高。