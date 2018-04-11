爱奇艺发布新版电视果 支持4K人工智能加持

新浪手机讯 4月11日下午消息，爱奇艺在北京举行电视果新品发布会，发布电视果4K。这款产品支持4K超高清投屏，可支持移动端语音控制功能。

发布会现场实拍图

一、 迷你投屏设备

电视果4K延续了三代产品的外形，直径为59毫米，厚度为13.5毫米，重量为30克，外壳采用聚碳酸酯材质，仅有黑色可选，外形与谷歌Chromecast设备相似，机器侧面拥有标准HDMI视频接口、micro-usb供电接口，接在电视上可以很轻松的隐藏在电视背面，增强电视功能的同时不影响视觉体验。

在功能上，电视果4K依然聚焦在“手机投屏”这一功能上，相比目前市面上常见的智能电视、电视盒子而言功能更加单一，但结合手机端软件能够实现更好的观影体验。目前电视果手机端支持爱奇艺、优酷、bilibili、百度网盘等20多个手机APP和超过200个电视频道投屏观看，并提供了4K专区为用户提供4K影视资源。支持AirPlay、DLNA等主流投屏协议，可以将手机、平板电脑设备的图片、视频、音频投到大屏幕上。此外，电视果新增了倍速观看功能，前几代产品中用于保留手机端播放音频的“秘听”功能得到了保留。

在硬件方面，电视果4K采用4核处理器并内置8GB存储空间，支持蓝牙4.1和2.4GHz/5GHz双频无线网络。最高可支持4K H.265/60fps视频硬件解码。

二、 人工智能加持

本次发布会中着墨最大的环节，是电视果手机端新增加以语音交互、智能推荐功能为核心的人工智能相关功能拓展。

电视果负责人谭涛在发布会上表示，客厅大屏娱乐的三大生态分别为遥控器生态、投屏生态和AI生态。爱奇艺电视果致力于投屏和AI两大生态。

通过语音指令，用户可以轻松实现如搜索/播放指定节目、音量调整、清晰度调整、快进、打开/关闭弹幕等交互。比如用户希望观看CCTV1、央视六套等频道，或某个综艺节目、影视剧作品，只需要通过APP语音功能直接说出频道、节目名称即可。视频推荐功能则会在晚些时间上线。

借助于APP的优势，人工智能相关功能也会支持电视果前几代产品。

三、 对外合作及售价

发布会的最后，电视果公布将与途家合作为北京、上海、广州、天津、武汉、杭州、西安、三亚、青岛、成都、长沙等11个城市的民宿提供投屏设备体验。

电视果4K将与2018年4月12日上午10点在京东、天猫和爱奇艺商城开售，售价为228元。

关于新品售价

新浪手机点评：

虽然在外观上变化不大，但凭借对4K解码的支持和APP端便捷的使用操作，电视果在保留自身特色的前提下保持了一定的竞争力。

228元的价格并不算低，但对于追求投屏体验、对4K有需求又不想影响客厅电视现有观感体验的用户来说还是具有一定吸引力的。

对于人工智能功能，这将会是客厅体验提升的一大趋势，但目前我们还是保持一定观望态度，期待更加便利功能的出现。（浩帆）