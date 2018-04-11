努比亚Z18mini发布 终于把mini系列升级了全面屏

新浪手机讯 4月11日下午消息，努比亚今日在北京召开发布会，正式发布努比亚Z18mini新机，这款手机采用了18：9的全面屏设计，是努比亚mini系列中第一款全面屏手机。

现场实拍图

努比亚Z18mini采用了5.7英寸的FHD显示屏，由于采用了全面屏设计，其屏占比达到了86.25%。在机身设计上，背部采用的是曲面玻璃设计，视觉感极佳，并且有耀钻黑，冰川白，青瓷蓝，莹玉粉，普罗旺斯（特别版）多种颜色供用户选择。

在配置上，努比亚Z18mini搭载的是骁龙660处理器，并拥有6GB+64GB/128GB的存储设计，支持全网通。除此之外，努比亚还在芯片中加强的AI方面的功能，使这款手机可以实现基础的人工智能操作。在电池容量上，努比亚Z18mini为3450毫安时。

硬件参数

拍照方面，努比亚Z18mini采用的是前置800万像素摄像头，支持美颜自拍、人像拍摄模式；后置摄像头为2400万+500万像素，支持大光圈拍摄、多点对焦、快速对焦等功能。

努比亚Z18mini采用了Nubia Z18mini定制版的UI，这也是努比亚首款采用安卓8.1系统的产品。另外，这款机器还搭载了NeoSmart智慧引擎和AI学习算法，对人工智能方面的功能有着不错的提升。

语音助手功能

小牛语音是努比亚Z18mini的全新功能，通过手机机身上的实体按键即可唤醒，可以实现语音控制App开启、搜索应用或联系人、语音转文字等功能，非常方便实用。在游戏方面，按键屏蔽、防误触等功能可以保证用户在游戏时不受干扰。

在售价上，努比亚Z18mini的6GB+64GB版本为1799元，6GB+128GB版本为2099元，普罗旺斯版本为2199元。4月11日正式开启抢购，4月19日正式发售。

相关售价

除此之外，努比亚智能门锁也在发布会上亮相。价格为1599元，包邮包安装。

智能家庭设备

新浪点评：努比亚Z18mini采用了全面屏设计，搭载骁龙660处理器，并且拥有不俗的外观设计，但是，面部识别功能没有出现，AI功能噱头大于实用，拍照方面的设计没有太大的新意，与同等配置的机器相比，努比亚要提升的部分还很多。